«Nunca olvidaré el Scudetto, siempre quiero ver a nuestra afición celebrar. Es difícil expresar San Siro y a la afición con palabras».

En una entrevista en el canal de YouTube de la Liga Italiana, Rafa Leao habló de sí mismo en 360 grados, Pasó de la moderna ciudad de Milán a la experiencia rossoneri, donde deleitó con el Scudetto. Estas son sus palabras: «Milán es una ciudad preciosa, en términos de clima y comida. Puedes ir de compras como si estuvieras en casa. Aprendes muchas cosas viviendo en el extranjero, si te quedas en tu zona de confort no crecerás». Ya no me siento un niño, creo que me he convertido en un hombre.»

sobre mi padre: “Vivía con mi padre, él hacía cualquier cosa por mí, siempre me decía que tuviera paciencia y que llegaría mi momento.

Para ser profesional: «El fútbol lo es todo para mí, al principio era un sueño: quería ser profesional en este deporte. Todavía me parece una locura…»

sobre la moda: «Mi pasión por la moda la heredé de mi padre, él siempre usa ropa bonita. Ahora trato de usar cosas que nunca he usado antes. Estoy abierta a colaborar con cualquiera».

En la Plaza de la Catedral el día del Scudetto nº 19: «Esta plaza estaba llena de aficionados rossoneri. Nunca olvidaré cuando fuimos a la Piazza del Cathedral después de ganar el Scudetto. Fue increíble y quiero revivirlo lo antes posible».

Sobre el pasado«El Milán tuvo grandes jugadores en el pasado y estoy intentando alcanzar este nivel. Es difícil, pero creo que estoy en el camino correcto».

Sobre la Sala de Premios: «Este lugar me inspira y motiva mucho para convertirme en un mejor jugador y hacer algo grandioso para nuestros fanáticos. Cuando vienes aquí ves lo que este club ha hecho en el pasado. Quiero ver a nuestros fanáticos celebrando cada temporada».

en el campeonato: «El Scudetto fue el mejor momento de mi carrera. Lo deseaba desde hacía mucho tiempo, al igual que todos los aficionados del Milan. Volver a ganarlo después de 12 años es un sueño hecho realidad».

Sobre el equipo: «Soy muy amigo de mis compañeros de equipo. Pasamos el rato y el ambiente en el vestuario es genial. Nos lo pasamos bien juntos y creo que somos un grupo muy unido».

En San Siro: «No hay nada mejor que jugar en casa, especialmente en un lugar como San Siro. Es difícil expresarlo con palabras, no creo que la sensación que siento se pueda describir en una sola palabra».

en los fans«Los fanáticos son geniales y espero que nunca cambien porque los necesitamos».