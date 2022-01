«Nunca me rendiré» – Corriere.it

Desde Valerio Capelli

La hija mayor de Enzo murió a los 59 años, era una periodista combativa y meticulosa. Sonrisa tímida pero muy firme. Un recuerdo del programa de Rai2 con Giovanni Minoli en el que trabajé en 1984, Ad Arms Equal, que nunca se emitió





Tenía solo 59 años.

silvia tortura Murió en una clínica rumana.

. Lleva poco más de un año enfermo. La conocí en 1984. Tenía una sonrisa tímida pero muy decidida. Trabajamos juntos en la edición del programa de Giovanni Minoli que nunca salió al aire. ella tuvo que ser convocada

En condiciones iguales.

Silvia tenía 22 años.

Su padre, Enzo Tortura, había sido detenido en 1983, el año anterior. Ella estaba emocionalmente temblando pero clara en sus pensamientos. Recuerdo caminar por la residencia de Rai en Viale Mazzini donde no podía hablar de otra cosa: pero ya sabes, vinieron a buscarlo a las cuatro de la mañana… Lo condenaron a diez años de prisión, mi padre es un buen y hombre inocente. Me siento asqueado, amargado. Pero no me rendiré.