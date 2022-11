«Nunca hemos estado juntos, lo niego y lo discrepo»

Francesco Monti y Antonella Fiordelici nunca antes habían estado juntos! Para resaltar la situación, elEx-novio Julia Salemi quien, en una entrevista con Fanpage, quiso que aclaráramos su posición y Negó categóricamente la noticia. Lanzado por el joven competidor en Casa del Gran Hermano VIP.

Antonella Fiordelici Todavía está en el centro de las habladurías por sus recientes comentarios hechos en la Casa de Gran Hermano VIP. Según Issa y Shea, de hecho, el joven concursante había hablado de un Cortejo de Francesco Monte. Coquetear denegado De un ex tronista de hombres y mujeres que reveló, en entrevista con FanPage, que no conoce a la chica para nada:

Leí algunas cosas y me reí. Nada es cierto en absoluto. Obviamente, niego y me alejo de todo esto. No tuve ningún tipo de coqueteo o contacto con la chica en cuestión y mucho menos compartir tiempo con ella, ni siquiera como conocidos o amigos. Revisé mi cuenta de Instagram. Encuentro una conversación muy ordinaria (en realidad cambiada a los administradores entre mi gerente y el programa), de bastantes mensajes, iniciada por él, con un letrero en una foto en un evento de Pitti Firenze 2018 donde fui invitado de un pozo -marca conocida. Me pidió información sobre mis veladas en Salerno y mis programas de verano, a lo que, por cierto, nunca respondí. Ahí terminó, así que hoy para mí es una persona desconocida que quería hacer entender a la gente cosas que no estaban bien y que nunca sucedieron. No sabemos el mínimo. Todo esto se llama difamación gratuita y, en lo que a mí respecta, no es aceptable.