«Nunca dejaré de amar a Asia Argento. Ella es la que me dejó»- Corriere.it

Morgan, ¿cuáles son tus primeros recuerdos?

“El vientre de mi madre. Puede ser una ilusión, pero me parece recordar realmente la sensación de dulzura, y al mismo tiempo la emoción de lo que estaba por suceder. Siempre estoy buscando eso, esa posición fetal, esa gratificación de los sentidos; y lo encuentro en las buenas relaciones, el buen gusto, las obras de arte.” Es un camino que nos devolverá al final de la existencia a la paz.

¿Así que crees en el más allá?

Me encanta. Amenidades aseguradas. No pienso en la muerte como una cesación, sino más bien como un cumplimiento. Pero ahora tengo que ocuparme del inframundo.

¿Cuál es el primer episodio que recuerdas?

«Mi papá se ríe feliz en las películas de Super 8. En la vida real, nunca he visto reír a mi papá. Siempre fue muy serio, oscuro. Así que le pregunté a mi mamá por qué».

¿Cuál fue la razón?

“Él ha cambiado. Hoy lo llaman crisis depresiva y habrá herramientas médicas para tratarlo. Era un hombre inteligente y sensible, a su manera refinado y erudito. Me transmitió la pasión por la música. caballero, de esos que abrían las puertas a las damas, un poco vanidoso: tenia muchas conexiones, que guardo de recuerdo: algo de el aprendí que nadie sabe hacer, que es atar mi propia corbata. cariñoso y amable, pero puede volverse muy difícil”.

¿por ejemplo?

Me rompió la guitarra. Lo hizo con una ira injustificada y yo no hice nada malo. Luego se dio cuenta y se arrepintió, así que salió y me compró otra guitarra. Todavía lo tengo, cuando lo miro me emociono”.

¿Cuál era su trabajo?

• Carpintero. Mi Gepeto. No supo calcular, astuto. No sabía cómo llevar un negocio. Se endeudó. Pero no tuvo el coraje de revelarnos su dificultad, de decirnos: Chicos, no puedo hacer eso. Así que se suicidó.

¿Cuando pasó eso?

«Él tenía 46 años, yo 15 y mi hermana, Roberta, 16. Todos los días la llevaba a la escuela en el cañón de mi bicicleta: dos kilómetros de distancia, de casa a la escuela secundaria Zocchi en Monza. Papá se acercó a la ventana esa mañana y se despidió de nosotros. No era su costumbre, y me sorprendió. Lo encontraron en Monza Park. En el bolsillo tenía un ticket de una tienda de instrumentos musicales: había ido a preguntar cuánto me costaría una batería korg”.

Cuánto costó

Cuatrocientas mil liras. No lo tenía, pero soñaba con hacerme una sorpresa. Ahora tengo 50 años, cuatro años más que él, pero aún lo siento mucho. Recuerdo a una mujer jorobada de cien años, que se parecía a la bruja de Blancanieves, que al conocerme me dijo con su voz liviana y estruendosa: Tu padre es un hombre amable, honesto y recto. persona.»

¿Cómo reaccionaste?

“Es una historia que me conmovió mucho. Pero tuvimos que lidiar con la vida corriente. Necesitábamos dinero para pagar la hipoteca de la casa. Nuestra madre era maestra de niños jubilada. Sacando fuerzas, se puso a trabajar de nuevo, vendiendo ropa por toda Italia. Mi hermana se convirtió en camarera y tiene tres títulos universitarios. Fui a tocar en bares de piano y me convertí en lo que sabes”. READ Jovanotti positivo en Covid- Corriere.it

¿Cuándo empezó a jugar?

Tan pronto como nací, cuando escuché la música, dejé de llorar. Cuando tenía seis años me mandaron a clases de guitarra y no aprendí nada. soy zurdo Un día traté de sostener la guitarra del otro lado y tocarla boca abajo, invirtiendo de izquierda a derecha y de arriba abajo: como estar boca abajo frente a un espejo. Habrá diez en el mundo que jugarán de esta manera”.

¿Cuál fue su música?

Cuando los amigos de mis padres venían un sábado por la noche, me levantaba y hacía mi showcito: tres o cuatro canciones, Elvis, Little Richard, Bob Marley; “Mucho. Pero estaba feliz: entendí que era mi trabajo. »

¿Y en el piano bar?

«Pop de los 80: Depeche Mode, Brian Ferry, Simple Minds, Dire Straits, Vasco, Venditti pero también Battisti y Gaber. Jugué hasta las cuatro de la mañana. Luego, por las mañanas en la escuela secundaria, me dormía en el escritorio. Rechacé. Pero antes ganaba 4 millones de liras al mes, 4.000 euros hoy. Entre mi madre y mi hermana, yo, pagamos el precio de la casa”.

primera grabacion?

• a los dieciséis. Creé mi primera banda en 1985, en la época de la gran nevada: no podíamos ir a la escuela, y convertí a mis amigos del edificio en músicos: tú tocas la batería, tú el saxo… Dijeron: pero no sabemos jugar. Y yo: muy bien. aprender. Entonces fundé Lizard Mixture: Lizard Mixture. Mi amigo Andrea Fumagalli y yo hicimos The Smoking Cocks, que era exactamente la traducción de Fumagalli. Polygram nos señaló que en inglés también significa fumar pollas. Cambiamos nuestro nombre, nos convertimos en la Edad de Oro y nos registramos en una empresa multinacional”.

Y me convertí en Morgan, como un pirata.

«Se lo robé al tercer integrante de la banda, Fabiano Villa, que lo eligió él mismo. Incluso Bluvertigo, en este sentido, es un nombre plagiado”.

¿para quien?

«Al guitarrista Giovanni Volpi, obviamente conocido como John Foxx, que buscaba otro nombre artístico. Bluvertigo es su idea. Pero él manipuló, y se convirtió en nuestro.

¿Es verdad que iba solo a las fiestas?

• siempre. Duran Duran en medio de 85.000 personas, George Michael en el Milan Arena, luego David Bowie. Me escabullí para encontrarme con él, gracias a Renzo Russo, el tipo de los jeans Diesel. Al principio llegó a parecerse a Bowie: ella era su asistente. Luego vino, saltando en un asiento al viento. Así que saltó de inmediato. ‘Este es Morgan’, dijo Russo, ‘Hola’, dijo Bowie, y se alejó».

En cambio, trabajé con Battiato.

«Papá me hacía escuchar la voz del Maestro todo el tiempo. De vez en cuando perdía la cinta y la volvía a comprar. Ahora entre casetes, vinilos y CDs, tendré por lo menos diez copias de esa obra maestra. En mayo El 1 de 1995 estábamos tocando en concierto”. El grande, Battiato, entró al camerino y me preguntó: “¿Eres el compositor de Bluvertigo? Me gustan mucho.” También me escribió un artículo para Sanremo, pero no me gustó, así que Franco se lo quedó. READ Muy cierto, Andreas Müller se emocionó al hablar de la relación con los hijos de Veronica Pepparini

Para Battiato, estaba formando una banda.

– Ella le prometió que sería la mejor del mundo. Elegí a todos los jugadores excepto al bajo. Me dijo: Falta el autobús. Quería hacer ‘¿Eres el mejor bajista del mundo? ¿Sí? Entonces tocarás el bajo’. Así que grabamos Gommalacca, que es el álbum Shock de mi ciudad natal”.

¿Cómo recuerdas a Battiato?

No dio un paso sin Sgalambro, y se llamaban «lei». Todavía podemos hacer muchas cosas juntos. Pero se desvaneció poco a poco”.

Mientras tanto, el Factor X ha llegado.

«He ganado cinco ejemplares de siete, y estoy en el Libro Guinness de los Récords. Yo también fui el mentor de Noemí, pero ella no ganó”.

Ganó Matteo Bicocchi. Y al año siguiente, Marco Mengoni. ¿Cómo lo encontró?

– Bonita voz, chico lánguido y esbelto. El coraje solo se encuentra en el escenario. Debía hacerse una figura oculta. Así que le pedí que cantara Talking Heads, AC/DC, Nina Simone, Paolo Conte, David Bowie. se derrumbó sobre Bowie.

Ella está muy enamorada de Tenco. ¿Por qué?

«Porque es una novedad, una ausencia de retórica y una sequedad. Todos, desde Paoli hasta De Andre, desde Dalla hasta Mina, sabían que él era el número 1. Pero en Sanremo lo emitieron a medianoche”.

¿Crees que realmente se suicidó?

No estudié el lado judicial, sino el lado poético. Y entonces diría que sí, porque tenía una visión pesimista de la vida. Luego claro que hay muchas cosas que no cuadran».

¿Alguna vez has pensado en suicidarte?

“Por supuesto que sí. Incluso Battiato lo pensó: ‘Bueno, tienes razón / Si quieres pegarte un tiro / Un día lo harás / Con determinación…’ Vivir es postergar el suicidio.

¿Qué pasó con Pogo en San Remo 2020?

He sido utilizada, acosada y acosada. Se suponía que debía cantar y dirigir la orquesta. Terminé siendo invitado en Bugo, quien también cantó mi parte en la canción. Así que la última noche le pagué.

¿Cómo conociste a Asia Argento?

“Me lo presentó Enrico Guzzi en el Festival de Cine de Bellaria. Llevamos siete años juntos y tenemos una hija maravillosa.

si yo. Fiorello dijo que significaba un lagarto. Me imagino que será Louisa.

—Significa Lou Reed. Pero también Lou Andrea Salomé, la mujer que amaban Rilke y Nietzsche”.

¿Por qué terminó con Asia?

– Porque ella me dejó. Nunca dejé de amarla, porque cuando un hombre ama, es para siempre. Son las mujeres las que nos dejan”.

¿Todavía la amas?

«Tuve que aceptar el terrible dolor de la separación, un infierno muy similar a la muerte. Luego, el instinto de supervivencia toma el control. Pero nunca diré ‘Te odio’ después de decir ‘Te amo’. Incluso si Asya me echa de la casa: un tiro por debajo del cinturón». READ Nino Frasica rompe a llorar y Burton lo detiene todo - libero Quotidiano

Tiene otras dos hijas.

Lara, de 10 años, y María Echo, de 3, las tres nunca se conocen. Es mi sueño.’

¿Con quién está ahora?

«Con la madre de María Eco, Alessandra. Ella es mi liga conquistadora, Claudia Mori: Mi Fuerza. Necesito a mi lado una persona tranquila, equilibrada y práctica: me completa.”

¿Has hecho las paces con Sgarbi?

«Claro. Para él, discutir es fisiológico: si no pelea, no se siente vivo, no se divierte. Lo invitaré a mi nuevo programa».

¿Morgan de vuelta en la televisión?

Sobre la opinión. Cuatro veladas dedicadas a la música. En abril con Pino Strabioli».

¿Título?

—StraMorgan. Será un verdadero servicio público. Contaremos con jóvenes músicos y grandes invitados. Mostraremos que la música ligera no se evapora; Es algo que te hace volar”.

¿Cómo nació tu relación con Georgia Meloni?

Nos encontramos en Porta Porta. Tuve que enmendar mis declaraciones sobre las drogas, ella estaba allí como ministra de la juventud para atacarme. Pero no lo hizo. Nos amábamos. Hace un tiempo, como no me gustaba el gobierno de Draghi, encuesté a 300 mil seguidores en Instagram: ¿quiénes son los opositores? Respondieron: Giorgia Meloni. Así que le escribí.

¿Qué?

– Si está dispuesta a hacer algo por la cultura y la música. Nace un diálogo continuo. Con todo lo que tienes que hacer, encuentra el tiempo para responderme. No abrumada, se quedó: madre de su hija, amiga de sus amigas. Alguien que se comprometa con su trabajo. Le escribí: «Por supuesto que sí». A saber: Italia me importa más que a mí mismo».

¿Has votado siquiera por ella?

«Soy anarquista, ¿cómo puedo votar? La derecha y la izquierda parecen haberlos perdonado, y Jabir lo dijo en realidad. Cuando Giorgia estaba haciendo la lista de ministros, le recordé lo bueno que era ser mi hijo menor». en la cultura. Me respondió que tenía otros planes pero Vittorio le tendría un papel porque es importante para nuestro país».

¿No tienes miedo del resurgimiento del fascismo en Italia?

ano. Si hubiera fascistas, yo, por otro lado, fingiría que hubiera comunistas. Pero no los veo. Otro de los grandes fue Bertinoti. También me encanta Prodi. Luego la nada.

Hablando de drogas, ¿todavía las usas?

«¿No ves que como tarralucci y bebo Moscato d’Asti? Es el único vino que me gusta, por lo demás agradezco la succión. También lo produje en Oltrepò Pavese: Morgato».