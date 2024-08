Números ganadores / sorteo de hoy, viernes 23 de agosto de 2024

una obra de teatroGran Premio de Europa Se puede servir dos veces por semana, ya que hay dos sorteos: el primero el martes y el segundo el viernes. El sorteo tendrá lugar a las 20.00 horas y permitirá participar a ciudadanos de varios países europeos, incluidos Italia, España, Croacia, Alemania y muchos otros, todos compartiendo la esperanza de ganar y llevarse a casa unos buenos ahorros.

EUROJACKPOT, números ganadores / sorteo de hoy, martes 20 de agosto de 2024

A Premios Lo cual, en caso de lograr la máxima victoria, cambiaría la vida de todos. Ahora que hemos revisado las reglas, todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y descubrir los números ganadores de hoy.

EuroJackpot No. 68 del 23/08/2024

combinación ganadora

13 – 21 – 22 – 26 – 48

números europeos

2 – 7

EUROJACKPOT, el premio en metálico sigue aumentando

El premio mayor del baccarat sigue aumentandoGran Premio de EuropaHoy ha alcanzado la cantidad de 67 millones, lo que garantizará que cualquiera que juegue podrá llevarse este premio tan importante que sólo se puede obtener jugando con sus números favoritos. Los números a jugar deben ser cinco entre el 1 y el 50 y luego dos números más, llamados números euro, entre el 1 y el 12. Adivinando todo combinación 5+2obtendrás el premio máximo que es exactamente 67 millones para hoy 23 de agosto.

EUROJACKPOT, Números ganadores / Sorteo de hoy, viernes 16 de agosto de 2024

La competencia no avanza Fondo de premios fijoPero es variable: en realidad esto cambia de un sorteo a otro, ofreciendo un premio diferente cada vez. Hoy en día, como hemos visto, hay 67 millones disponibles para ganar en el juego europeo y este bote seguirá aumentando hasta conseguir la victoria máxima de 5+2. Entonces, si alguien adivina todos los números jugados, entonces 5 números básicos y luego 2 números en eurosrecibirá el premio máximo y esto reducirá el premio mayor a la base, es decir, 10 millones. Sin embargo, si no se consigue la gran ganancia, el premio en metálico aumentará hasta alcanzar la cantidad máxima. 120 millones.

EUROJACKPOT, Números ganadores / Sorteo de hoy, martes 13 de agosto de 2024

EUROJACKPOT, veamos qué pasó en el último sorteo

Hoy el premio en metálico está disponible paraGran Premio de Europa Nos dice unos 67 millones y eso significa que En el sorteo final del pasado martesNadie ha conseguido la victoria más importante desde el 5+2. Pero como siempre, no faltaron las victorias aunque no se alcanzó la cifra máxima y más esperada de 5+2. Sin embargo, dos jugadores lograron ganar 5+1 y cada uno se llevó a casa 759.698,80 €. Fueron cinco los afortunados que acertaron los cinco números por 171.373,90€ cada uno. En total en este último sorteo de Eurojackpot se entregaron 489.682 premios, Un total de 9.691.198 euros ganados: Números muy importantes, incluso si no se logra el objetivo principal de lograr la victoria con los números 5+2.