Nuevos conflictos en la frontera colombo-venezolana. Según la ONU y organizaciones voluntarias, el país tiene el mayor número de masacres y personas desplazadas en el mundo.

El Colombia A partir de la 2022 Cómo terminó 2021: bajo el estandarte Violencia. Peor aún si es posible, al menos después de la masacre. 27 Rápido Incluyendo a civiles en un enfrentamiento entre facciones guerrilleras opuestas en una zona rural en la frontera Venezuela. Precisamente entre las acusaciones cruzadas y el fortalecimiento de la respectiva presencia militar están todos en el colmo de la tensión con Caracas. Al fondo: El Sombras del narcotráfico Los despiadados individuos de las ONG que fotografían un país cuyo pleno respeto por los derechos humanos es un objeto raro. Especialmente a agricultores, tribales y líderes comunitarios.

Domingo 2 de enero en el Departamento அரௌகா, Ha ocurrido Conflictos armados Entre las guerrillas del Eln (Ejército de Liberación Nacional) Y los oponentes de Fark (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Disuelto hoy). Las muertes en 24 horas fueron al menos 27, pero el ballet de estadísticas no fue concluyente. De hecho, la cifra podría ser aún más grave. Más de 2.000 personas desplazadas son reportadas por autoridades en los municipios Dame, Fordul, Saravena mi Arakita. Para enfrentarse, Eln (grupo nacido en los años 60 de estudiantes marxistas) y algunos miembros de las ex FARC se han convertido hoy en el partido FARC (Fuerza alternativa revolucionaria del común), con el que los disidentes que regresaron no tienen nada que ver con las armas. .

«El día más violento de los últimos diez años», Segundo Juan Carlos Willett, Defensor número de calle Damin se encuentra a pocos kilómetros del estado federal venezolano de Apure. Según el gobernador de Arauka, se rompió un «acuerdo de no combatientes» entre los dos grupos. Alejandro Navas Ramos. Imágenes de civiles tirados en el suelo se están difundiendo en las redes sociales. El tiroteo real entre los dos grupos armados irregulares, que llamó la atención sobre la inestabilidad de la nación sudamericana, fue históricamente desgarrado por ríos de sangre.

Reacciones inmediatas Bogota, Comenzando por el presidente de Colombia Ivan DukeLuego de una reunión operativa con el Consejo de Seguridad y el Departamento de Defensa, anunció el fortalecimiento de la presencia militar regular de acuerdo con el Ministro de Defensa. Diego Molano. Este último acusó a la guerrilla de colaborar con organizaciones criminales que operan los ríos Cocaína en la zona. Incluso el ejército colombiano, en un comunicado, afirma que el origen del conflicto es «el control de las economías ilegales». Golpeando y repitiendo las acusaciones, porque incluso Eln se ha pronunciado al respecto con una nota. Detrás hay un plan ideado por el gobierno colombiano, según los rebeldes del ELN, que aseguran haber actuado para «proteger la región» del ataque enemigo. Estados Unidos, Especialmente a través de DI y CIA.

Pero el gobierno colombiano ha arremetido contra Venezuela por encima de todo Nicolás MaduroEl presidente fue considerado abusivo en Bogotá. Esto se debe a que, por un lado, incluso la oposición de izquierda pide un alto el fuego entre los grupos armados, para proteger a los civiles de la hostilidad, y por otro, una mayoría de derecha en el gobierno. La Venezuela bolivariana acusa a grupos domésticos violentos de «proteger». Las acusaciones contra el despachador de Caracas, que acusó al duque de ser «el peor presidente de Colombia» (en palabras de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela), fueron claramente refutadas. De hecho, la violencia y el despliegue de tropas por parte del gobierno colombiano llevó a Venezuela a intensificar sus fronteras a través del Fanb (Fanb).Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas) Con el tiempo, surgieron desde Colombia incursiones armadas destinadas a dañar a Venezuela, en su mayoría por parte de paramilitares. Entre los más conocidos, se llama cirugía. Gedeón En mayo de 2020, un grupo de disidentes venezolanos buscó derrocar al gobierno de Maduro de acuerdo con la empresa militar privada estadounidense SilverCorp. Sin éxito.

Si 2022 comienza con asesinatos y tensiones, 2021 no es menos. La paz, que fue ganada con esfuerzo por los acuerdos de 2016, es firme después de muchos más. 50 años de guerra civil, Es muy difícil de conseguir. Hace apenas unos días, varias organizaciones benéficas voluntarias elaboraron algunos informes. Indepass, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Un panorama fresco de la violencia contra las personas en Colombia, especialmente los campesinos, los pueblos indígenas y los líderes comunitarios que están involucrados en la defensa de los derechos humanos. Noventa y seis masacres e 335 personas murieron el año pasado. Desde 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 fueron asesinados 1284 líderes comunitarios. Una de las últimas víctimas es, cronológicamente, una joven cantante. Javier Castillo.

Nuevamente según datos de Indepaz, de 2016 a 2021 acuerdos de paz murieron 299 personas que firmaron los acuerdos. Además, el hecho de que Colombia no protege a los defensores de derechos humanos también surge de la ONG Defensores de primera fila, Según Dee En todo el mundo, 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados, 177 solo en Colombia (ver Datos 2020). Masacre por parte de grupos paramilitares de acuerdo con Narcóticos. Huelga decir que la tierra fue confiscada a los agricultores y no devuelta: la venganza es otro crimen. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas e IndoPass, Colombia tiene la tasa de homicidios más alta del mundo: 286 Desde 2016 La violencia contra las mujeres (Datos de la OCDE) y Asesinatos de periodistas: Nueve en los últimos cinco años, menos que México (Fuente: Reporteros sin Fronteras).