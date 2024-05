Nuevo director del Servicio de Higiene y Salud Pública del ASL Cn2 en Alba y Bra – Targatocn.it

Se llevó a cabo esta tarde, jueves 16 de mayo, en Hospital Michele y Pietro Ferrero de Verdunola presentación oficial de Dr. Salvatore Zito, Nuevo Director del Servicio de Higiene y Salud Pública (Sisp) de ASL Cn2.

Dr. Zito fue recibido en presencia del Director General de ASL Massimo FiglioDirector de Salud Laura MarinaroDirector del Departamento de Prevención Pietro Mimoun y el director administrativo Claudio Monti.

El nuevo director de Sisp asumirá su cargo desde finales de 2023, tras permanecer veintitrés años en la empresa ASL Cn1 Donde ocupó diversos cargos, entre ellos el de Jefe del Departamento de Medicina del Viajero. “Acepté este nuevo puesto en ASL CN2 con algunas dudas. Dijo Zito durante la reunión. Se trataba de aceptar un gran desafío, dejar todo lo que sabía por una realidad que no conocía. Seis meses después, no puedo estar más satisfecho y feliz con esta elección, gracias a la gran acogida que recibí desde el primer día. Entre las características de este nuevo equipo, lo que más me impresionó es la ambición y las ganas de trabajar duro para convertirme en una gran autoridad sanitaria local, y durante estos cinco años en el cargo haré todo lo que esté a mi alcance para trabajar lo mejor posible e implementar muchos proyectos”.

Dentro del departamento de Prevención, Sisp se ocupa de la protección de la salud y la seguridad en los entornos habitables.. Entre las tareas del departamento, en cooperación con la Agencia Regional de Protección Ambiental, se encuentra la realización de exámenes conjuntos de cuestiones específicas como los olores desagradables, la contaminación ambiental con sus efectos sobre la salud de las personas, la presencia de materiales que contienen amianto y eventos negativos que tienen posibles repercusiones. sobre salud e higiene. .

Se solicita la opinión de la Sisp sobre las normas municipales de higiene relativas a actividades comerciales y las relativas a la actividad policial mortuoria y planes directores de cementerios. El Servicio gestiona el Centro de Epidemiología y Prevención de la TB a través de la actividad preventiva (vigilancia y control de enfermedades) y la coordinación operativa entre las actividades diagnósticas, clínicas y de higiene en la clínica funcional.

A través de la estructura de vacunación y prevención de enfermedades infecciosas, el SISP es responsable del sector de vacunación (para niños y grupos de edad de adultos), epidemiología (vigilancia y control de enfermedades infecciosas) y medicina de viajes y migraciones. “Este departamento tuvo una gran repercusión durante la pandemia y, dirigido en ese momento por el director Franco Giovanetti, tuvo un impacto notable en la región”, afirma el director general Figlio.

«Las cosas que aparecen en las noticias son las que no funcionan, por lo que el hecho de que no estemos hablando de departamentos específicos es sólo una señal de que todo va según lo planeado, en la dirección correcta». – Dr. Pietro Mimoun, Director de Prevención de ASL CN2, explicó -. Las batallas no se ganan esencialmente en el hospital, sino en el frente, como en la guerra, y en esta prevención lo es todo”.

El Departamento de Prevención es la estructura de la ASL CN2 responsable, en el territorio de su competencia, de garantizar la protección de la salud colectiva, a través de la promoción de la salud, la mejora de los estilos de vida, la prevención de condiciones patológicas y discapacidades, y el desarrollo humano y humano. Intervenciones de salud pública animal.

“La prevención es esencial, no sólo importante; por eso, solicitar fondos debe verse como una inversión y no como un costo”.Zito confirmó.

El equipo explicó cómo se están preparando las autoridades sanitarias locales, y habló específicamente de prevención, para afrontar una nueva pandemia que vendrá, como nos enseña la historia, pero desconocemos su historia. “Primero nos preparamos con planes de enfrentamiento a epidemias, construidos a partir de experiencias previas, y luego el seguimiento continuo es importante, ya que cada semana el servicio procesa los datos que llegan al llegar a urgencias, realizando así un seguimiento continuo. Las epidemias más devastadoras hoy son las que atacan al sistema respiratorio, mientras que en el pasado estaban ligadas al agua contaminada. El cambio en la calidad y la longevidad se ha producido con las vacunas y la aparición del agua potable, al contrario de lo que muchos puedan pensar. .Zito continuó.

“Es mejor abandonar el escepticismo sobre las vacunas que estamos viviendo entre un segmento de personas con un alto nivel cultural que lamentablemente refuerzan sus ideas a través de fuentes sesgadas. Por lo demás, no nos preocupa esta situación, ya que el porcentaje histórico de personas en contra de las vacunas es de alrededor del 2%, y hoy ha llegado al 5%, pero no es un porcentaje preocupante que pondría en riesgo a la sociedad”.El nuevo director añadió, ante el comentario del director Figlio: “Si todos mantuvieran un estilo de vida saludable con la misma obstinación con la que buscaron servicios de atención médica, la demanda disminuiría y, por tanto, aumentaría la disponibilidad de los mismos servicios”..