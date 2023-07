Nuevas amnistías y amnistías por uso indebido de edificios para porches, porches y marquesinas tanto para viviendas unifamiliares como urbanizadas

¿Cuáles son las nuevas amnistías y amnistías por el mal uso de edificios para terrazas, balcones y toldos para viviendas particulares e inmobiliarias? Varias nuevas amnistías automáticas y gratuitas por infracciones de construcción se han hecho tanto para viviendas individuales como para condominios, y están en vigor junto con el procedimiento normal para solicitar amnistía por infracciones de construcción. Veamos cuáles son y qué esperar.

Nuevas amnistías e indultos por el mal uso de edificios para porches, balcones y marquesinas en viviendas particulares

Violaciones edilicias en el condominio y una nueva amnistía y posible amnistía

Cuando se construyen porches, porches y marquesinas tanto en viviendas unifamiliares como en viviendas unifamiliares sin que se solicite una licencia de obras, permiso u otro título de edificación específico a la municipalidad correspondiente, existe un abuso de construcción, que debe ser atendido para evitar sanciones y demolición.

Actualmente existen muchas amnistías y amnistías por infracciones a la construcción de porches, porches y galpones en viviendas particularesMuchos de ellos ahora pueden ejecutarse automáticamente y son gratuitos, pero solo se aplican donde hay pequeñas diferencias de construcción.

Cuando no se declaren pequeñas edificaciones en casas individuales, en terrazas, tales como galerías o galpones, y se infrinja una edificación, para evitar sanciones y demolición, será necesario, por ley, atenderlas. La corrección del mal uso del inmueble es un trámite que se debe solicitar a la municipalidad correspondiente, pero las leyes vigentes también prevén una nueva amnistía automática, es decir, se aplica sin necesidad de solicitar amnistía alguna.

La primera amnistía de edificación automática y gratuita válida para infracciones de edificación en viviendas individuales o para obras de verandas, marquesinas o porches es la que le permite abordar el abuso de edificación que se lleva a cabo dentro de Límite de tolerancia del 2 % En los casos de incumplimiento de la altura, desprendimientos, cubicación, superficie con respecto a los procedimientos estipulados en el permiso.

La discrepancia del 2% debe resultar entre el proyecto y las condiciones reales de trabajo, vinculando el proyecto en dados con el lugar real y solo es válido para pequeñas discrepancias de construcción.

Otra amnistía automática que se emite para la construcción y ocupación de viviendas no autorizadas es la amnistía por infracciones de construcción que no violan las normas de planificación urbana y construcción. No afecta la usabilidad de la propiedad, por ejemplo si se construye una pequeña terraza o marquesina, tal vez haciendo ventanas o cerrándolas de otra manera, y en el caso de excesos menores declarados por un técnico calificado para certificar la condición legal de los edificios.

Para infracciones menores de edificación en casas individuales, balcones, balcones y marquesinas, también es posible recurrir a una amnistía que, según dictaminó la Corte de Casación, prevé, Sustitución de la pena de demolición por dineroque es una posibilidad válida sólo si el departamento competente evalúa la sustitución del derribo de un edificio ilegal por el pago de una multa en la etapa ejecutiva del procedimiento, posterior a la orden de derribo e independiente de ella.

La sanción financiera en lugar de la demolición de edificios ilegales en casas individuales es completamente inimaginable para las acciones realizadas en ausencia total de un permiso de construcción. Si la ley no permite que en una casa se cumpla la edificación construida ilegalmente, se demolerá la veranda.

Para verandas y cobertizos no autorizados u otras infracciones menores en viviendas individuales, se emiten amnistías Para 2003, válido para carrocerías con aumento de volumen dentro del 30%. De acuerdo a lo determinado por la Corte de Casación, la amnistía por excesos de edificación en viviendas unifamiliares tales como balcones, galpones y balconadas se aplica a:

Las obras ilegales finalizaron el 31 de marzo de 2003;

Obras que no supongan una ampliación del edificio superior al 30% del volumen original de construcción o en su defecto una ampliación superior a 750 metros cúbicos.

En cuanto a las edificaciones nuevas, la amnistía no será válida a menos que concurran las siguientes condiciones:

Si es un edificio residencial.

Cada solicitud de calificación de finiquito no exceda de 750 metros cúbicos;

La nueva construcción no supera un total de 3000 metros cúbicos.

Violaciones edilicias en el condominio y una nueva amnistía y posible amnistía

La amnistía por las infracciones menores de construcción que acabamos de informar se aplica a las infracciones de construcción en condominios que, por ley, ocurren cuando las obras en condominios se realizan sin la aprobación de la administración o si se realizan con incumplimiento total o parcial del proyecto. presentado y aprobado.

y ejemplo de Abuso de edificios en casas en condominio La construcción de una galería a realizar sin necesidad de solicitar ningún permiso, si es debido. Por lo tanto, los casos de excesos de construcción en unidades residenciales incluyen los siguientes:

Las intervenciones se realizan en ausencia de autorización o en total incumplimiento;

Las intervenciones han sido debidamente aprobadas pero han sido revocadas por la dirección en el marco de la autoprotección; rescindido por sentencia del juez administrativo;

intervenciones de una diferencia fundamental con el proyecto aprobado;

Intervenciones incluso en contradicción parcial con respecto al proyecto aprobado.

Por mala conducta en la construcción de un condominio, se debe presentar una solicitud de amnistía a la municipalidad, con un recibo de pago del doble de las tarifas de construcción, del propietario del complejo de apartamentos o del perpetrador del asalto. Si transcurridos dos meses no se ha comunicado la caducidad del delito de mala conducta en la construcción, la solicitud se tendrá por denegada.

El reciente decreto de simplificación permite abordar las infracciones de edificación en unidades residenciales haciéndolas parte de actividades extraordinarias de mantenimiento, para las cuales no es necesario emitir el permiso por adelantado, y no en las intervenciones de renovación de edificios.