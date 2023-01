Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern anuncia su renuncia entre lágrimas – Corriere.it

a Redacción en línea

Dejará el cargo el 7 de febrero. En una sorpresiva conferencia de prensa, el líder del Partido Laborista dijo: Ya no tengo energía para continuar. Luego le propuso matrimonio a su pareja: Clark, casémonos. Las elecciones se realizarán el 14 de octubre.

Primer Ministro de Nueva Zelanda Jacinda Ardern Anunció que luego renunciaría 7 de febrero. Una dirigente laborista de 42 años, visiblemente emocionada, dijo, en una sorpresiva rueda de prensa en la que no pudo contener la emoción y las lágrimas, que durante el verano había esperado encontrar la energía para seguir adelante pero no había podido. Dijo que reflexionó sobre su futuro y explicó: Como Primer Ministro, ha sido el mayor honor de mi vida y quiero agradecer a los neozelandeses por el tremendo privilegio de liderar el país durante los últimos cinco años y medio. Estos cinco años y medio fueron los más gratificantes de mi vida. Me voy porque este trabajo privilegiado también conlleva una gran responsabilidad, que es saber cuándo eres la persona indicada para dirigir el país y también cuándo no lo eres. es tiempo para mi Las próximas elecciones se realizarán el 14 de octubre.

Ardern asumió el cargo el 26 de octubre de 2017



A los 37 años, es el primer ministro de Nueva Zelanda más joven en 150 años. Y la tercera mujer primera ministra del país después jenny shipley (1997-1999) y helen clark (1999-2008): Para llegar a ser primer ministro me entregué por completo -explicó-, pero el papel también me costó mucho. No puede ni debe hacer este trabajo a menos que tenga el tanque lleno, además de algo de reserva para esos desafíos imprevistos que inevitablemente surgen.

La noticia sacudió al Partido Laborista, ya que la primera ministra estaba en el retiro del caucus en Napier cuando anunció su despedida en una conferencia de prensa.: Se sorprendieron, pero me entendieron – expliqué después -. Si no tengo lo que se necesita, tengo que dejar que alguien más haga el trabajo. El Partido Laborista debe realizar una votación el domingo para elegir un nuevo líder y candidato a primer ministro. Ardern dijo que está convencida de que su equipo es totalmente capaz de hacer avanzar al país y ganar las próximas elecciones: No me voy porque crea que no podamos ganar las elecciones, sino porque creo que podemos y lo haremos. Asegura que no hay ningún escándalo secreto detrás de su renuncia, salvo uno Una elección personal y de vida.: Soy un humano. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podamos y luego es el momento. Este es el momento para mí. Haré daño a los neozelandeses si sigues haciendo esto.

Luego las palabras dedicadas a la familia.. Recordando el constante apoyo de quienes la apoyaron en esta dificilísima decisión, se dirigió directamente a su pareja. clark giffordque la esperaba allí. Primera idea para su hija: una nieveMi mamá está ansiosa por estar allí cuando comience la escuela este año. Y a Clark, casémonos. No le dijo nada a la pequeña sobre su renuncia: los niños de cuatro años hablan y no podemos correr riesgos. relacionado bodael Primer Ministro se vio obligado a anunciar Aplazamiento En enero del año pasado debido a las restricciones decididas por su gobierno para contrarrestar la nueva ola de Covid-19 en Nueva Zelanda. Aliviada, al final de la conferencia de prensa, Ardern abrazó a su pareja y salió de la habitación con él, sonriendo. Dijo que le gustaría que los neozelandeses la recordaran – dijo – como alguien que siempre trató de ser amable y quería enfatizar que uno de sus mayores privilegios fue trabajar con maoríes.