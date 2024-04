Nueva York, más tiendas de campaña en Colombia tras detenciones. El rector de la universidad es atacado por profesores

De nuestro corresponsal NUEVA YORK – En la Universidad de Columbia, el último día de clases (mixtas) es el 29 de abril, pero la ceremonia de graduación de mayo corre el riesgo de convertirse en un escenario de protesta. Después de las detenciones, el campo se amplió. En una reunión informativa con periodistas anoche, el vicepresidente de comunicaciones de Columbia, Ben Chang, reiteró la preocupación de la administración («La seguridad no es sólo la ausencia de violencia; la protesta viola las reglas») y Miedo a la gente fuera de la universidad Aunque este último ahora está cerrado a quienes no tengan placa.

pero El presidente de la universidad, Shafiq, es atacado por cientos de profesores porque llamaron a la policía. . «Los profesores al menos se sienten tentados a sugerir críticas contra él, incluso si algunos quieren que dimita», afirma Stephanie Macari, profesora de historia. “No fue imposible gestionar la situación, las universidades siempre lo hacen. Los estudiantes son idealistas, a veces ganan, a veces pierden. Esta no es la primera vez que se ha pedido una «desinversión» del apartheid al petróleo. El comité de planificación que representa a los profesores también condenó cualquier postura antisemita y antimusulmana. Piden a los medios de comunicación no confundir a los instigadores y vídeos filmados fuera de la universidad con los estudiantes dentro de.

Muchos estudiantes judíos dicen que se sienten amenazados, aunque Jewish Voices for Peace dice que más de una docena de los detenidos y suspendidos son judíos. “Como miembro judío del cuerpo docente de la Universidad de Columbia, la única vez que me sentí inseguro en el campus fue cuando la policía de Nueva York Equipo antidisturbios llegó en gran número para mantener alejados a los estudiantes que protestaban. “En paz”, nos dice Susan Bernofsky, profesora de escritura. “El campamento es visible y visualmente perturbador, pero no es peligroso en modo alguno. El lunes por la tarde, un colega asistió a la cena festiva de Pascua que abre la Semana Santa; En el campo había 75 estudiantes judíos y 12 profesores”. Macari critica “Políticos de derecha en Washington “Que nunca han sido campeones en la lucha contra el antisemitismo y ahora lo utilizan para atacar a las universidades, con las que tienen un conflicto previo porque son fuentes de pensamiento independiente y moral”.