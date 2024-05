Noticias de Venezuela. El cuarto puesto fichó a Wilner Rivas – Volleyball.it

Rivas llega a Cisterna con el objetivo de contribuir a la mejora del equipo. «No veo la hora de volver a Europa y puedo asegurarles que la Premier League italiana representa una gran oportunidad para mí. Estamos hablando de una de las mejores ligas del mundo y estoy muy feliz de llegar a Italia». El jugador venezolano al que he viajado mucho, además de Francia, también a Kuwait, Qatar, Argentina y Líbano, me considero una persona bastante tranquila pero a la vez muy decidida en todo lo que hago: como deportista. Me gusta trabajar con un objetivo determinado y de esta manera puedo mejorar cada día. El motivo por el que elegí a Cisterna es porque me hablaron bien del club en general, conozco a algunos jugadores y creo que al entrenador también. Lo positivo: sé que trabajaremos duro y me gusta mucho la competición”.