Hace veinte años coprodujo dos documentales en Venezuela: Hay otro camino posible… en Venezuela (con Elisabetta Andreoli y Max Pugh, producido por Edizioni Jatasikova, 2002) y Nuestro petróleo y otras cosas. (Con Elisabetta Andreoli, Sarah Muzio y Max Pugh, producida por Edizioni Jatasikova Westfilms, 2005). No puedo, sólo por este hecho, afirmar que estoy enterado o conocedor de los asuntos venezolanos actuales. Sin embargo, después de hacer un análisis bastante completo y profundo de la historia de ese país, antes y durante la llamada Revolución Bolivariana, creo que puedo expresar mis dudas sobre la verdadera naturaleza de la campaña mediática occidental, lanzada en varios frentes. . Acontecimientos sobre la legitimidad de los resultados electorales en Venezuela.

Fuimos a Venezuela en la primavera de 2002, justo después del fallido golpe que encabezó.construcción Angloamericano y liderado por empresas pedro carmona. Llegamos a Venezuela con una intención: dejar hablar a los hechos, a través de las voces de los partidos venezolanos. El intento de disipar la cortina de humo creada por los medios occidentales que querían -y consiguieron- hacer creer que el país estaba en manos del dictador militar Chávez y que lo estaban salvando los demócratas civiles, condujo precisamente a Carmona. Nuestra primera película tuvo cierta resonancia en Europa, Estados Unidos y América Latina. Digo que ha contribuido significativamente a cambiar las percepciones de los sectores progresistas sobre la verdadera naturaleza de la revolución en curso en el país y la reacción que este movimiento social ha provocado.

Habiendo vivido la Venezuela Bolivariana de los primeros años del milenio, y a pesar de todos los errores que observé en la administración del poder y sobre todo en el sector productivo primario, noté que todo eso fue compensado por la presencia del superpoder. personalidad carismática. del líder Hugo Chávez, y la situación favorable para los precios mundiales del petróleo históricamente altos. Respecto a este último aspecto, no debemos olvidar que fue la inteligente política seguida por los representantes venezolanos designados por Chávez la que contribuyó al inicio de una nueva fase alcista de los precios fijados en el seno de la OPEP. La muerte prematura de Chávez y el vacío político que creó, que coincidió también con una nueva fase de caída de los precios del petróleo, llevaron a la nominación y posterior elección de Nicolás Maduro a la presidencia, y luego a la aplicación de sanciones económicas por parte del gobierno. Países occidentales. Sanciones que también llevaron a la incautación de activos productivos venezolanos en suelo estadounidense y de las reservas de oro del banco central. Las mismas medidas arbitrarias que se repiten periódicamente, desde 2022, contra Rusia.

Nicolás Maduro no tiene nada de la carismática energía humanitaria de Chávez Lo cual, como se mencionó anteriormente, ayudó a compensar graves deficiencias a nivel gerencial. Sin embargo, hay que agregar que las condiciones económicas en las que se ha visto obligado a actuar el actual gobierno venezolano han cambiado profundamente y son en gran medida desfavorables para mantener el sistema de incentivos sociales y transferencias directas creado por el régimen bolivariano. Todo esto provocó que A Empeoramiento de las condiciones de vida de gran parte de la población venezolana, lo que genera una fuerte ola migratoria hacia o a través de Colombia.. Observo con asombro que a pesar de esta crítica situación social, Maduro haya logrado permanecer en el poder durante tanto tiempo. Esto a pesar de los repetidos y poderosos ataques que orquestó.construcción Externamente, ya que la oligarquía económica nacional no tiene realmente el poder de afirmarse por sí misma. En mi opinión, la situación actual es una revisión del período 2001-2003, cuando una coalición de intereses del gran petrocapital internacional, envuelto en un poder político autofinanciado en países occidentales clave, decidió: No se puede tolerar la presencia de un gobierno popular, nacional y socialmente progresista en un estado petrolero.. Lo mismo ha sucedido, en varios períodos históricos, en otras partes del mundo petrolero: basta pensar en derrocar, por cualquier medio, a Mossadeq en Irán, Saddam Hussein en Irak y Muammar Gaddafi en Libia.

Los vectores de interferencia pueden ser múltiples, pero cuando se controlan casi todos los medios de comunicación en el mundo occidental, El coro cantado por «Periodistas» se considera casi unánimemente un punto de partida bastante seguro.. En nombre de la democracia y el respeto al voto, ha comenzado una campaña de fraude que debería conducir a un “cambio de régimen” y al posterior saqueo de todas las corporaciones públicas y de los recursos esenciales del país. Es un guión muy conocido y ampliamente aplicado. Pero las lecciones aprendidas en 2002 y 2003 en Venezuela deberían llamar a la cautela..

Curiosamente, muchos “periodistas”, ONG e instituciones políticas de nuestra región sienten pasión por la causa de la oposición venezolana y no tienen nada que decir sobre la repetida destrucción de las normas constitucionales llevada a cabo por los líderes políticos de Occidente. Desde Napolitano en Italia, cuando destituyó a Berlusconi a petición de la Unión Europea, sin votación en el Parlamento, hasta Macron, que, hoy, Decide que el resultado electoral no otorga legitimidad al grupo de mayoría relativa para formar gobierno en Francia. Éste es el respeto que mostramos, por nuestra parte, a la voluntad popular expresada en el voto.

Bueno, no más charla, Abordemos un poco el estado de la democracia en casa y dejemos a los venezolanos la aspiración correcta a la soberanía.; Intentamos, si es posible, protegerlos de interferencias externas. Sobre todo porque, como súbditos del Occidente monopolista, no sabemos nada mejor que ser cautelosos a la hora de creer y seguir nuestro modelo.

Nota:

Puedes leer la génesis de nuestra intervención documental en Venezuela Pantallas de guerra, responsabilidades de comunicación audiovisual.Edis, 2004, pág. 241-246.