“Nos gustaría morir el mismo día. «No podemos volver a bailar, así es como nos mantenemos en forma».

Ellen y Alice Kessler celebraron sus primeros 88 años de matrimonio. Cumpleaños celebrado en un restaurante italiano cerca de su casa en Munich. No tiene nada que ver con los cumpleaños que celebró Franco Zeffirelli en Positano. “Pasamos todos los meses de agosto con él, incluido su cumpleaños. Era un gran amigo».

Los gemelos Kessler celebran su cumpleaños en Positano

Una fecha importante, otra meta a alcanzar juntos.

Entre quienes no le deseaban lo mejor estaba Beppo Bodo, y los gemelos Kessler le dijeron al Corriere della Sera: “No teníamos una gran amistad con él: nunca nos veíamos fuera del trabajo, ni siquiera salíamos a cenar… «

Los gemelos viven en dos apartamentos diferentes pero conectados. Siempre almuerzan juntos, no siempre por la noche. Pero también tienen los mismos gustos en cuanto a amistades se refiere. «Tenemos los mismos gustos, nos gusta la misma gente». Pero ambos también discutieron cuando volvieron a admitir en Coursera: “Sí, como pasa con los que trabajan juntos. Pero no nos hablamos durante unos días como máximo, nada más. Este es el disco. Eran dos chicas cuando empezaron a bailar. Dos chicas con las ideas muy claras: “Éramos feministas pero sin pensarlo: desde los quince años empezamos a ganarnos la vida por nuestra cuenta. independientes, pero tal vez al final nos volvimos. Dependemos un poco el uno del otro». Y también se mostraban relajados en la televisión: “Solíamos vestirnos inmodestamente en la televisión, pero pensábamos que siempre éramos elegantes, nunca vulgares. «Hubo críticas, pero eso fue un punto a favor para nosotros».

Adiós televisión

Ahora, no echa de menos la televisión ni ninguna de ellas: “Para nada. Hemos decidido no hacer nada más y sigue siendo nuestra elección. «Recibimos constantemente peticiones para volver a la televisión, pero lo rechazamos todo. Nada nos atrae: no queremos aparecer más».

Decidieron retirarse en el momento adecuado. Ahora, «hacemos gimnasia para mantenernos en forma, pero ya no bailamos: a los 88 años, la energía disminuye, así que, en lugar de hacer las cosas peor, es mejor no hacerlas».

Han logrado el éxito juntos y quieren partir juntos: “Nuestro deseo es partir juntos el mismo día. «La idea de que esto le suceda a uno de los dos primeros es muy difícil de soportar».