«Nos atrincheramos en el gimnasio y en los bares, y ahora tenemos miedo», dijo La Nuova Sardinia.

Sássari “Somos escuchados los primeros disparos alrededor de las 20.15 horas. Huí del lugar para comprender lo que estaba pasando y allí, cerca de la agencia, vi a unas personas con rifles en la mano disparando a la altura de los ojos, entonces regresé al bar y nos atrincheramos adentro por más de una hora. .

Tres días después del ataque armado a la sede del Mundialpol, en los ojos de los habitantes del pueblo de Canega, en las afueras de Sassari, las imágenes de la película de acción que habían vivido como héroes permanecían, y ahora, con la cabeza tranquila. – se mantuvo. Obviamente dan más miedo.

Marcelo EdelA media mañana, el propietario del Bar Le Ville recuerda los dramáticos momentos de la operación militar que estos lugares presenciaron dos veces antes del pasado viernes. “Entra, pasa, me gritaban desde aquellos edificios – dice el camarero – Tuve tiempo de cerrar la puerta antes de que oyéramos una explosión muy fuerte, como una bomba de papel. Bajamos las cortinas – continúa – y cuando intentamos salir por detrás, después de unos veinte minutos, los agentes de la policía local nos dijeron que uno de los ladrones se había escapado y que era mejor quedarse donde estaba. Nos acompañaban cuatro personas que, como concluye Marcelo Edel, tenían tanto miedo como nosotros. «Esta es ya la tercera vez que esto sucede y la gente de Kanija está empezando a no vivir en paz».

A unos cientos de metros, dentro del gimnasio CrossTraining S1, se produjeron los mismos momentos de pánico. «La chica que acababa de salir volvió después del entrenamiento – dice el entrenador David Martínez – Nos dijeron que estaban atacando el Mundialpol, e inmediatamente después empezamos a escuchar disparos, entonces apagamos todo y nos encerramos adentro. En la plaza había varios coches de nuestros deportistas, pero nadie se movía de aquí – continúa – mientras tanto empezamos a recibir llamadas telefónicas y mensajes de amigos y familiares que querían saber de nosotros. En cierto momento traté de subir al techo para entender lo que estaba pasando, agrega Martínez, pero lo único que pude ver fue fuego. «Realmente parecía una película». Atilio SquintoEn cambio, un cliente del Bar Le Vele fue agredido desde el interior de su coche. Iba hacia Caneja – dice – y cuando tomé el cruce que lleva a Porto Torres, encontré el camino bloqueado, y cuando escuché los disparos, pensé en dar la vuelta y alejarme de la misma pendiente que tenía delante. Es la tercera vez que asistimos a estas escenas – continúa Squinto – Creo que Mundialpol debería crear una barrera más grande para defenderse, como por ejemplo un doble muro de hormigón, de lo contrario habrá una cuarta vez. Viernes por la noche, hora del ataque. Claudio Migli Ya había cerrado la carpintería y ya no estaba en Kanega, pero ahora admitió que tenía un poco de miedo. “Después de lo que pasó – dice – es natural temer que esto pueda volver a suceder, pero nosotros que tenemos negocios aquí tenemos que seguir adelante e intentar vivir en paz. Esa noche supe de primera mano lo que estaba pasando gracias a las numerosas llamadas que recibí y me alegro de encontrarme en otra parte de la ciudad”. Costantino Inna Que a poca distancia del Mundialpol había unos almacenes que antiguamente albergaban su taller, es evidente que alguien de la zona ayudó a la pandilla. «Creo que sin un actor clave – explica Ena – un acto como el del viernes es impensable. Creo que los investigadores lo saben muy bien y espero que puedan atraparlos». Gabriela Bello El supermercado Viro Sidis terminó sus trabajos el viernes a las 19.30 horas, media hora antes del incendio. «Gracias a Dios no estábamos aquí, pero obviamente después de ver estos videos y escuchar las historias de los que estaban aquí, hubo algo de miedo», dice. El centro de servicio de autos de Marco Cinto estaba ubicado casi en el límite del Mundialpol, pero él también acababa de salir. “Mi madre, que vive cerca, me llamó – dice – y temió que yo todavía estuviera aquí. «En los días anteriores no notaron nada extraño, digamos que después del tercer episodio, ahora hay un poco de miedo».