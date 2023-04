Nord Stream, rastros de explosivos en el barco danés Andromeda. Inteligencia alemana: «puede haber sido utilizada para sabotaje»

Se encontraron rastros de explosivos en el Andromeda, el velero que, según los investigadores, fue utilizado en el sabotaje del gasoducto Nord Stream el pasado 26 de septiembre. Así lo reveló la inteligencia alemana, citando Los New York Times. Otro elemento que se suma al misterio, nuevamente según los tres funcionarios anónimos consultados por el diario estadounidense, dos de los tripulantes tenían pasaportes búlgaros falsos. Hasta hace unos días, la teoría más adoptada era la que sugería que Andrómeda y su tripulación proucraniana eran los principales culpables de la explosión que rompió el gasoducto. Pero cada vez se agregan más elementos a la narrativa, reduciendo el tamaño del papel del velero de 15 metros.

En primer lugar, el poder y la profundidad de la explosión. Según los investigadores, es poco probable que solo seis personas a bordo de un barco pequeño pudieran haber completado la operación. Sin embargo, los movimientos del barco son sospechosos. El Andrómeda atracó en Kristiansau, un pequeño puerto danés cercano al carril del oleoducto, el 5 de septiembre después de haber sido fletado en el puerto alemán de Rostock, en el Mar Báltico. Entre los dos hizo escala en otra localidad de Alemania: Wiek, cuyo puerto no tiene cámaras de seguridad. Allí el operador del puerto intentó interactuar con la tripulación, primero en alemán y luego en inglés, sin más respuesta que el pago en efectivo de la cantidad adeudada por el atraque.

Pero los investigadores están convencidos en este momento de que el Andrómeda no fue el único barco utilizado en el sabotaje. Se habla de un barco danés, el Nymfen, que se movió el 22 de septiembre de 2022 de forma inusual en la zona, además de un avión a reacción y un barco militar sueco, que estuvo algún tiempo en la zona de la explosión. . Hacia el 21 de septiembre de 2022 también desaparecieron de los radares algunos barcos rusos que se desplazaban cerca de la isla de Christianso. Las autoridades alemanas, danesas y suecas están investigando el caso, pero según The New York Times, puede que no les interese revelar quién hizo estallar el oleoducto.

