Non-Stop Market: imprudencia, negociaciones y antecedentes el 14 de enero

El punto está en todas las noticias del mercado de transferencias del día que acaban de pasar a los archivos. Entre la indiscreción, la negociación y el trasfondo, aquí está la gran noticia.

Cremoni, Alvini al saludo. Moreno Pinto: Historias Tensas. Gladbach DS cierra la despedida de Thuram enero

Massimiliano Alvini Ya no es entrenador cremonés. El ex técnico de Perugia, en su primera aventura en la liga italiana, fue relevado de sus funciones en los últimos minutos, según anunció el club rojigris. Con apenas siete puntos acumulados en dieciocho días sin ganar, Alfini deja al mentor técnico del club recién ascendido en la parte baja de la clasificación. A continuación se muestra el comunicado de prensa del club, que ahora buscará un reemplazo lo antes posible:

El club estadounidense Cremonese anunció que había relevado a Massimiliano Alfini y su cuerpo técnico de la dirección técnica del primer equipo. El Club Gregoroso quiere agradecer al entrenador ya sus ayudantes la seriedad, profesionalidad y pasión demostrada en las actuaciones diarias realizadas en el pasado. unos meses «.

Todavía el nombre más popular para el califato es david ballardini

allá juventus Podría moverse ya en la sesión de enero para dar a Allegri un relevo de Cuadrado y compensar su casi seguro adiós a cero al final de temporada. Sigue siendo el primer nombre en los radares Evan Fresenda Valladolid, pero su precio supera los 15 millones de euros. Entonces presta atención a los nombres. Joaquín Mahlecon el Atalanta que se abrirá a préstamo con obligación de compra, y Diogo Dalot Manchester unido. Capítulo juvenil: la Juventus está a punto de dar la bienvenida alfonso monteroun defensa muy joven nacido en 2007, hijo Pablo Montero, el actual entrenador de la Juventus Primavera. El hijo del arte llegará a la Juventus procedente del Defensor Sporting, ya que ingresó a la selección Sub-17 de Uruguay.

en casa Roma La ruptura entre Jim Thiago Pinto y José Mourinho. El técnico portugués expresa los límites del equipo que, según el técnico giallorossi, es de la Champions, mientras que según él no lo es. Podemos sentir su indignación, sobre todo hacia el club, el mercado que no estaba, leemos. Mourinho quiere claridad, garantías sobre el futuro, más allá del contrato, al que está comprometido aquí un año más. El juego limpio financiero y la sostenibilidad en este punto chocan con sus ambiciones ilimitadas. Hasta la fecha, las expectativas del técnico varían. El tiempo dirá.

Uno de los canales oficiales del Borussia Mönchengladbach es el técnico del club alemán daniel fark Hablar también de un futuro. Marco Thuram El extremo atacante francés que siempre ha estado a la vista EnterrarChelsea y Barcelona: «No creo que a Marcos le atraiga especialmente un club en concreto. No se puede descartar nada en el fútbol mundial, pero de una cosa estoy seguro: va a hacer una gran segunda mitad de temporada en nuestra camisa.

Uno de los jugadores que podría dejar al Sassuolo en esta ventana de fichajes es Georgios Kyriakopoulos. Al lateral griego le sigue el Turín y sobre todo el Bolonia, con el técnico verdinegro Alessio Dionisio Quien en la rueda de prensa de hoy en la víspera de la Lazio respondió a una pregunta al respecto de la siguiente manera: «No añadiré nada más a lo que lees. Prefiero hablar del equipo y de a quién nos enfrentaremos mañana. Kyria no es un problema». , ahora hay otras prioridades por resolver”.

Nuevo nombre para el mediocampo Turín: bomba dirigida al club Juan Víctor MacingoDefensa central francés, nacido en 1998, actualmente juega en el Udinese. En el antiguo Niza, estimado en 10-15 millones de euros, también podría haber algún interés del exterior. Yo granada, esperando a ver si se puede alcanzar Eldor Shomorodofftambién en movimiento para el mes de junio: está en el visor Mbala abajo Dello Spezia, al margen de sorpresas, será el gran objetivo del verano. Anotado 8 goles en esta primera parte de la temporada, el delantero central del Spezia tiene contrato en vigor hasta 2024, por lo que el Torino tendrá que hacer una oferta contundente para convencer al club de Liguria.

La presión continúa sobre la Sampdoria Alejandro DragovichDefender Red Star Belgrade es el primer nombre de la retaguardia en la Sampdoria Diana Stankovic. En un intento por descifrar la situación, los dos clubes también hablaron de incluir en las negociaciones a Julien Chabot (24), el defensa alemán que fue cedido por el club de Liguria al Colonia en verano, en las negociaciones. Sin embargo, este último no parece convencido y Estrella Roja no tiene intención de perder a Dragovic a cero: harían falta 2 millones de euros o una cantidad equivalente.

Golpe del Chelsea: ¡Hecho para Modric! El vasco no ha decidido su futuro. Newcastle SU NEVES, bolso Trostard de De Zerbe

Myjailo Modric En Chelsea, se acabó. paquete (desde 100 millones) Así lo confirmó el Shakhtar Donetsk, club dueño del talento nacido en 2001. A través de una nota enviada en Twitter, la empresa ucraniana anunció que está en proceso un proceso con BluesBaghdad Aghbali, presidente del Shakhtar Rinat Akhmetov y copropietario del Chelsea, discutió hoy el traspaso de Mykhailo Modric al Chelsea. Las partes están muy cerca de un acuerdo sobre el traspaso del jugador al club (inglés).

«Caduca en junio pero vamos a intentar convencerle para que renueve». Así habló hace dos semanas Xavi Hernándeztécnico del Barcelona, ​​sobre el capitán del equipo sergio busquets. ¿Algún futuro para el centrocampista? Él mismo lo habló en la rueda de prensa de hoy, en la víspera de la Supercopa de España ante el Real Madrid: «No hay novedades y todavía no lo he decidido, también porque ahora estoy centrado en la final, que es muy importante». .¿Suena a despedida? No sé» y ni te lo diré en la rueda de prensa. . No me pregunten nada más al respecto porque no diré nada, siempre antepongo el equipo a una decisión personal».

Scott McTominay No dejará el Manchester United en esta sesión del mercado de fichajes. A pesar del interés de Everton, Southampton, Leeds, West Ham y Leicester, el escocés de 96 años fue expulsado del mercado por los Red Devils.

El Nirocastle quiere reforzar su centro del campo y para ello ha puesto la mira en él ruben nevisCentrocampista portugués del Wolverhampton. Clase del 97 tiene contrato con Wolves hasta 2024. En casa Brighton el caso se rompió Leander Trossard Tras las recientes declaraciones del agente de Bélgica. Muchos clubes levantaron las antenas tras las palabras del agente: Chelsea y Tottenham en primera posición, ambos clubes valorando qué estrategia utilizar para llegar al lateral ofensivo nacido en el 94. El Aston Villa se lo toma en serio Mateo Jendouzi: El club de Birmingham abrió negociaciones con el Olympique de Marsella por el centrocampista, nacido en el 99.

Defensor del Everton Niles Nkunku Fue llamado de su préstamo en Cardiff City y se unió al Saint-Étienne francés por el resto de la temporada. Al entrar, los Toffees pusieron en el punto de mira al defensa brasileño felipe monteroSu contrato con el Atlético de Madrid está a punto de expirar.