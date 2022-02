Nominó a Lulu, Katya y Sully para un lugar en la final. Eliminación de Gianluca

GF Vip, 14 de febrero: Lul, Katia y Soleil nominadas para un puesto en la final. Eliminación de Gianluca. Alex Bailey entró a la casa, no como competidor, lo que causó gran confusión entre los Vippos. El menos feliz es Delia Porque esperaba disfrutar sola de la Gran Final. juicio del jueves.

Gran Hermano VIP, serie de eventos para el lunes 14 de febrero

01.39 Episodio 41 de gran hermano vipAquí finaliza el reality show producido por Endemol Shine Italia. Cita el jueves 17 de febrero con En vivo desde Leggo.it. Gracias por estar con nosotros

01.28 Lulu, Katya y Sulli nominadas para la final

01.24 Katya – Sully; Lulú – Jessica; Giucas – Soleil

01.12 Antonio – Natalie, Sénior – Katya, Nathalie – Mirjana

01.02 Manila – Lulú, David – Katia

00.59 Jessica – Lulu, Barrow – David, Sophie – Alessandro

00.50 Soleil – Barù. Alejandro – Sofía

00.48 Delia nombra a Manila. Mirjana – Lulú

00.46 Las nominaciones de esta noche son positivas, y los Vppians tendrán que elegir quién lo enviará a la final

00.32 Una sorpresa de San Valentín también para Lulu, un oso enorme y un mensaje. Luego también un encuentro en el jardín con Manuel

00.24 Volver a TV resultado: Gianluca Costantino descalificado

00.22 Signorini se disculpa con ella: «Lamento haber reabierto la herida y le pido perdón, pero fue correcto recibir la respuesta de Andrea»

18.00 Nathalie: “Esta historia me desgarró el alma hasta el punto en que estuve encerrada en casa durante dos años debido a ataques de pánico. para mi ella esta muerta

0014 Andrea: «Tuve que intervenir a la fuerza, cometí un error, pedí disculpas, pasaron dos años y medio. Eras una mala persona, pero me presentaste cualidades serias. Tengo niños mirando, tú mamá sabes lo que significan. Te he traído respeto y ya no te busco, he pecado y ya no te busco”, “Caldonazzo lo detuvo: ‘No me buscaste porque estás con esa chica’ . Estuve en shock durante dos años por lo que me hiciste y estuve en ridículo frente a toda Italia. Hablando con mis amigos, diseccionaron cosas y dije sobre ti. Andrea eres un payaso

00.10 Para Natalie, está la ex Andrea con quien tuvo una relación de tres años que terminó muy mal. Caldonazzo conservador «¿Quieres algunos seguidores?»

23.59 El comentario de Adriana Volpi sobre Billy: «Tú y Delia están haciendo un robo, los dos han tenido que rendir cuentas»

23.57 Alex se quedará en casa como invitado para reconciliarse con Delia y Sulli

23.54 Todos los VIP regresan al salón para dar la bienvenida a Billy.

23.51 Signorini le pide a Billy que se esconda, pero Alex también se revela como Delia.

23.46 Billy abraza a Sulli y le anuncia que ha vuelto a casa.

23.42 Alex entra a la casa para darle la bienvenida a Sulei: “No show, lo siento Delia perdió todo y su gestión porque eso no era lo que queríamos. Está en la misma burbuja que nosotros pero no tiene rumbo, lo que me duele y en cambio me hace agradecer es que en los últimos meses me he dado a conocer por lo que soy».

23.35 El primero en escapar es grande

23.33 La televisión está apagada. En riesgo de salir: Antonio Medogno, Gianluca Costantino y Kabir Bedi

23.14 Paolo y Clesia entran a la casa por el jardín, esta vez son tres porque en el vientre está el pequeño Gabriel que nacerá en días

23.10 En cuanto a Sonia Manila, debe reconocer que cambió de opinión, porque por miedo a no decepcionarse, se arriesga a hacer su propio gol.

22.49 Katya y Manila tienen un desencuentro, veamos el clip

GF Vip, Delia despreocupada: “Alex y yo nos casamos simbólicamente. ¿Antonio? Lo hubiera aceptado si…»

22.44 En el estudio de embarazadas Clizia Incorvaia y Paolo Ciavarro, los dos entrarán en casa de GF Vip para hablar de amor

22.37 Billy le da la espalda, y Signorini lo invita a volver: ‘Hace dos meses Alex se dio cuenta de que ya no podía manejar su relación con Soleil, se encontró cara a cara contigo y sin pensarlo dos veces te eligió. ¿Estaría Delia en este momento dispuesta a renunciar a la final para besarlo? ”, Delia no está lista: ‘Quiero llegar al final, mi estado de ánimo es más importante’

22.34 Delia: “No tenemos una tarjeta que confirme nuestro matrimonio. El 26 de junio fue una oración familiar, había un valor más alto que la tarjeta, cuando no me respetas… Es un grupo de cosas que me hizo ver un montón de cosas. Nací de nuevo, todavía estás tratando de convencerme y no es así». Bailey continúa diciéndole que se está engañando a sí misma «¿Por qué pisoteas todo? ¿Tenemos boda? Estás haciendo todo mal, no puedo resistir más»

22.30 Delia se encuentra con Alex: «Bebé, ¿qué haces? ¿De verdad te olvidaste y te dejaste manipular? ¿Dónde estamos y respeto? Tú y yo luchamos por tu libertad, pero respeto por ti, con tus acciones sin sentido, y te digo esto como alguien que te ama. Te amo, quieres estar solo, está bien, pero ¿a dónde vas? Crees que eres claro pero pierdes la línea de claridad como yo lo hice. eres inconsistente

Gran Hermano Vip: Vuelve la cita doble y se va al jueves

22.17 Antonio: «Delia es preciosa y me cuesta resistirme, pero soy persistente. Me dice que quiere a Alex y que cuando esté fuera hará las paces. No quiero quedarme con esta duda». Delia: “Antonio es hermoso, tanto física como espiritualmente. Si no hubiera cámaras, lo habría besado”.

22.12 Clip sobre Delia y Antonio

22.10 Natalie lanza una provocación: «Barrow ama a otro hombre»

22:00 El enfrentamiento a tres bandas. Jessica se lastima mientras Barrow solo habla de amistad

21.54 Clip en Barrow, Jessica y Delia

21.52 Llamando a casa, Alfonso anunció que vuelve la cita doble pero esta vez el segundo episodio será el jueves

21.51 Esta noche también estarán Clizia Incorvaia y Paolo Ciavarro que conocieron y enamoraron la casa de Gran Hermano Vip

21.48 Billy: «En esta cuarentena he pensado mucho en Delia y nuestra familia»

21.44 Entrada libre en el Día de los Enamorados de Alfonso Signorini, mientras Alex Bailey estaba en el podio

21.41 Alfonso Signorini avanza

En el episodio del lunes por la noche, Alex Belli volverá a cruzar la puerta roja, esta vez como invitado, y regresará a la casa donde, además de todos los demás antiguos compañeros de aventuras, se encuentran ambos. Delia Durán Tanto Soleil Surg. ¿Qué acogida le darían los inquilinos de un loft de Cinecittà? ¿Será capaz de recuperar a Delia o finalmente entenderá que está enamorado de Sulli?

Y hablando de amor… en San Valentin Donaciones anteriores: Klesia Encorvia y Paolo Siafaro – Los que han visto nacer su amor en casa – serán invitados de «Gf Vip». No solo eso, muchas otras sorpresas románticas esperan a los «Vippons» que ya iniciaron los festejos en las últimas horas.

