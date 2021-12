Nochebuena, Papa: Se requiere visión, pero Dios elige lo invisible

En la Misa en la Basílica de San Pedro, el llamamiento de Francisco: No más muertes en el trabajo. Pensando en los Pastores de la Natividad, afirma que Dios no cabalga sobre la grandeza, sino que elige la pequeñez para alcanzarnos, mientras «buscamos la grandeza según el mundo, quizás incluso en su nombre». Luego volvió su mirada hacia los Magos, una invitación a personas sencillas y educadas a adherirse al viaje sinodal.

Fausta Speranza – Ciudad del Vaticano

“Hoy todo ha cambiado al revés”, dijo el Papa Francisco en su homilía. Misa de Nochebuena En la Basílica de San Pedro, precedida por Cantando de Kalinda: «Dios no pide fuerza y ​​fuerza, sino ternura y dulzura interior «.

Dios no cabalga sobre la grandeza, sino que desciende a la pequeñez. Pequeña es la forma en que elige llegar a nosotros, tocar nuestro corazón, salvarnos y devolvernos lo que importa. (Escuche el informe en la voz del Papa)

Desafío de navidad

“Dios se revela, pero los hombres no lo comprenden”, dice Francisco, llamando a todos a pensar profundamente:

Jesús nació para servir mientras pasamos años en busca del éxito. Se hace pequeño a los ojos del mundo mientras seguimos buscando la grandeza según el mundo, quizás incluso en su nombre. Dios se agacha y queremos estar en un pedestal. El Altísimo indica humildad y fingir aparecer. Dios va en busca de los pastores y de lo invisible. Buscamos ver.

Dios «viene al mundo pequeño». Su grandeza se presenta en talla pequeña: Esto es lo que el Papa llama la «contradicción» en la que el «Evangelio insiste»:

Quien abraza el universo necesita estar en sus brazos. El que creó el sol debe ser calentado. La ternura en sí misma debe ser mimada. El amor sin fin tiene un corazoncito que hace latidos suaves. La palabra eterna es infante, es decir, incapaz de hablar. Hay que alimentar el pan de vida. Creador del mundo de las personas sin hogar.

Vídeo completo sobre la Misa (24-12-2021)

pequeña bendición

Francesco habla de pequeña bendición, explicando lo que quiere decir concretamente: “Creer que Dios quiere venir En las pequeñas cosas de nuestra vida, quiere vivir en la realidad cotidiana, los sencillos gestos que hacemos en casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo ”. Debe aparecer una conciencia llena de esperanza: en nuestra vida ordinaria Dios quiere realizar cosas extraordinarias. :

Dejemos atrás el arrepentimiento por la grandeza que no tenemos. ¡Rechazamos las quejas, las caras largas y la codicia que nos deja insatisfechos!

Hay más, dice el Papa: “Jesús quiere venir no solo en las pequeñas cosas de nuestra vida, sino también en nuestra pequeñez: en nuestro sentido de debilidad, fragilidad, insuficiencia, quizás incluso error”. El Papa recuerda el mensaje que Dios nos deja en esta noche tan especial:

Tu pequeñez no me asusta, tus debilidades no me preocupan.

A todos Francesco dice:

Hermano, hermano, si estás rodeado, como en Belén, por la oscuridad de la noche, si sientes fría indiferencia a tu alrededor, si las heridas que llevas dentro gritan: No cuentas demasiado, no eres nada, tú. Nunca serás amado como deseas, responde Dios esta noche. Esta noche te dice: te amo como eres.





Basílica de San Pedro (Divina Liturgia de Nochebuena)

Los pastores simplemente trabajan

Al nacer, Jesús estaba rodeado de jóvenes, pobres y pastores que, como recuerda el Papa, «estaban allí para trabajar, porque eran pobres y sus vidas no tenían horarios, sino que dependían del rebaño».

No más muertes en el trabajo

El pensamiento exacto de Trabajo duro y un fuerte llamado a la dignidad humana y al trabajo:

Dios viene esta noche para llenar con dignidad las dificultades del trabajo. Nos recuerda lo importante que es dar dignidad al hombre con el trabajo, pero también dignificar el trabajo humano, porque el hombre es amo y no esclavo del trabajo. En el día de la vida repetimos: ¡No más muertes en el trabajo! Y comprometámonos con esto.

La verdad no debe olvidarse

Jesús nació allí, cerca de ellos, cerca de los suburbios olvidados. Viene donde se pone a prueba la dignidad humana. Viene a magnificar a los excluidos y se revela a ellos sobre todo: no a las figuras educadas e importantes, sino a los pobres que trabajaban.

Indiferencia

“Aceptar la pequeñez – añade el Papa – todavía significa una cosa: abrazar a Jesús en los niños de hoy. Son muy parecidos a Jesús, que nació pobre y «en quien quiere ser honrado». Así que llama solo por miedo:

En esta noche de amor, nos ataca un miedo: herir el amor de Dios, herirlo despreciando descuidadamente a los pobres. Son los favoritos de Jesús, que un día nos dará la bienvenida al cielo. Un poeta escribió: «El que no encuentre el cielo aquí, lo perderá allá». No perdamos de vista el cielo, cuidemos ahora de Jesús, acariciándolo por los necesitados, porque los ha comparado con ellos.

Simple y cultural en el viaje colectivo

Como en el pesebre de Jesús, incluso hoy en el camino sinodal se le llama sencillo y culto. Mirando desde el pesebre de Jesús, podemos vislumbrar Yo soy los magosEn peregrinaje para adorar al Señor. «De Jesús – afirma Francisco – todo está unido: no sólo están los últimos pastores, sino también los intelectuales y los ricos, los sabios».







En Belén conviven pobres y ricos, los que adoran como los magos y los que trabajan como los pobres. Francisco explica que “todo se junta cuando Jesús está en el centro, pero luego dice: ‘No son nuestros pensamientos de Jesús, sino Él, los vivos’”. Con una mirada a los Magos, instó al Papa a “regresar a Belén ”:

Miramos a los sabios que están perdidos y como una iglesia sinodal, y en el camino vamos a Belén, donde Dios está en Dios en el hombre y en el hombre; Donde se adora al Señor en primer lugar. donde este último ocupa el lugar más cercano a él; Donde los pastores y los magos se unen en una hermandad más fuerte que cualquier clasificación. Que Dios nos conceda ser una iglesia de culto pobre y fraterna. Esta es la base. Volvamos a Belén.

Francisco sugiere que «la vida es una peregrinación»:

Levántese, levántese, porque esta noche se encendió la luz. Es una luz suave y nos recuerda que en nuestra juventud somos niños adorables, niños de luz.

En Nochebuena llega la luz que «nadie jamás apagará».







El misterio de la venida de Jesús

El Papa Francisco cita el Evangelio de Lucas: “Por la noche se enciende una luz. Aparece un ángel que envuelve la gloria del Señor los Pastores y finalmente llega el tan esperado anuncio desde hace siglos:“ Hoy te ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor ”(METRO 2.11). «Lo que añade el ángel es sorprendente», afirma el Papa: «Este es el signo para ti: encontrarás a un niño envuelto en un pañal, acostado en un pesebre». Eso es: «Un niño vive en la pobreza abyecta de un pesebre. No hay más luces, resplandores y coros de ángeles. Sólo un niño». El Papa recuerda que los Evangelios narran el nacimiento de Jesús comenzando por César Augusto, quien hizo un censo de toda la tierra: muestra al primer emperador de su vida. Talla. Pero justo después nos llevó a Belén, donde no hay nada grande: solo un niño pobre envuelto en un manto, con pastores. Dios esta en su pequeñez «. Es un don de Dios, y el Papa dice: «Dejémonos pasar por este escandaloso asombro».

Momentos especiales de celebración

La celebración fue seguida por medios de todo el mundo.







Tras la procesión, en la que también participaron cardenales y obispos, el Papa hizo una pausa antes de la confesión y comenzó a cantar la calenda. Después del canto, sonaron las campanas de la basílica y se encendieron las luces. El Papa Francisco develó una estatua del Niño Jesús, lo enfureció y entregó flores a los niños de muchas partes del mundo. Habiendo bendecido el Evangelio, los diáconos, acompañados por el maestro de ceremonias, lo llevaron ante la confesión y lo colocaron en el trono.

Al final de la Divina Liturgia, el Papa escoltó al niño Jesús y se dirigió, rodeado de niños con flores, en procesión al belén de la iglesia. El diácono colocó a los sirvientes en la cuna, mientras los niños depositaban flores en el lugar de la natividad. Frente a la Piedad, el Papa saludó a los niños.

Última actualización a las 9.40 pm