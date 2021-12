La conexión correcta entre la mente y el cuerpo es la clave para mantenernos saludables y comprender siempre lo que sucede dentro de nosotros. De hecho, nuestro cuerpo se comunica con nosotros todo el tiempo, tratando de hacernos entender si todo está funcionando como debería. Y si notamos algún defecto en el trabajo que hace todos los días, deberíamos prestarles la debida atención. De hecho, de esta manera el cuerpo está tratando de explicarnos que quizás algo se pueda dañar o que debemos prepararnos para consecuencias desagradables. Aprender a reconocer los signos significa poder comprender la situación, por lo que puede informar a nuestro médico de confianza de inmediato.

No solo temblor, el signo de Parkinson puede ser una tendencia amplia y totalmente inesperada

Hay muchos mensajes enviados de forma bastante sutil por nuestro cuerpo, que no siempre podemos asimilar de forma inmediata y clara. por ejemplo, El organismo nos advierte si los niveles de colesterol malo en sangre son demasiado elevados. O intente advertirnos sobre la aparición de la enfermedad de Alzheimer, Lo que nos hace asumir un comportamiento que podría ser inusual. A menudo se critica. Entonces, definitivamente estamos hablando de banderas rojas que necesitan ser escuchadas de alguna manera. Esto, entre otros, ocurre con todos los problemas de salud que uno pueda encontrar a lo largo de la vida. Entre estos, también encontramos la enfermedad de Parkinson. De hecho, hay muchos consejos que debemos aprender a recoger rápidamente, como los que daremos hoy.

Uno de los espías de la enfermedad de Parkinson es la falta de emoción

No muchos creen que incluso el estado de ánimo pueda decirnos mucho sobre nuestra salud, pero lo es. Algunas situaciones pueden indicarnos que algo no va bien. Me gusta Fundación VeroneseDe hecho, hay algunos espías que pueden hacer sonar la alarma. En este caso, al centrarse en la enfermedad de Parkinson, hay varios signos a los que debe prestar atención. Uno de estos síntomas es definitivamente el temblor, que siempre se ha asociado a esta enfermedad. Pero no solo. De hecho, en la lista de signos también encontramos indiferencia. Este sentimiento, que se asocia más a menudo con la demencia que con la enfermedad de Parkinson, también es un signo de esta última. La falta de emoción y motivación vital parece prevalecer en aquellos que se enferman, lo que da un mensaje importante.

Entonces, no solo temblando, el índice de Parkinson podría ser esta tendencia amplia y totalmente inesperada. Si notamos estos dos signos, junto con otros, contactamos a nuestro médico de confianza. De esta manera, definitivamente podremos obtener explicaciones y respuestas más específicas.

profundizar

No solo son lapsos de memoria, sino que este problema subestimado también puede ser una llamada de atención para la enfermedad de Alzheimer.