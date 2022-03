No solo aumenta, sino que ahora viene el “impuesto de guerra”: a quién se lo pagaremos

Hubo informes de que se había impuesto un nuevo «impuesto de guerra», como si los existentes fueran insuficientes. ¿A quién se lo pagaremos? Aquí está la noticia.

quien cree que soy Aumentos en las facturas Solo dañan a los ciudadanos, ni se imaginan cuanto sufrimiento sufren Negocio. Las facturas subieron, como lo hice yo costo dioses prohibidos Gasolina, ejerce presión sobre todos los sectores. Uno mismo Vamos a recopilarlos todosentonces, ai El daño ya hecho al covidla imagen se vuelve realmente preocupante.

no olvidemos eso muchos eventoscómo Bares, restaurantes y hotelesya tienen Perdió muchos ingresos. Primero por los cierres y luego por los bajos ingresos del “no acceso” a los no vacunados. Quienes, para no sucumbir al «chantaje», preferían parar a desayunar, ir al cine, cenar al aire libre o tomarse unas vacaciones. Así indirectamente «ayudando» a las empresas a avanzar después de El nefasto año 2021.

Pero no hay nada que hacer, dar la vuelta, dar la vuelta, El dinero tiene que salir por algún lado.. Y quien los pide tiene -hay que admitirlo- una imaginación desenfrenada. De hecho, parece que está listo. Nuevo impuesto a pagar. ¿Y quién caerá? Ciudadanos, por supuesto. Eso es lo que es.

«Impuesto de guerra», también llamado …

…»Costo adicional de energíaEstamos hablando de ‘Extra’ probablemente tendremos que pagar en las instalaciones de alojamiento. Literalmente, el nombre que se le da a este impuesto significa «exceso de energía«. Y por lo tanto Afecta el aumento de precio activo que – debido a guerra Pero no solo eso: golpean a las empresas.

alguien asociaciones comerciales En el sector hotelero y los socios están pensando en cómo lidiar con la «energía cara», ahora – con reapertura – Tendrás que apoyar. No importa cuántos invitados estén presentes, por supuesto. allí La ideapor lo tanto, de La aplicación de este «impuesto»o ‘extra’ o lo que prefieras, Más el precio del alojamiento/bebidaY el. Un poco como un «impuesto turístico», para ser claros.

Anuncios Federalberghi

Precisamente en este sentido, como ellos dicen secciones locales de Federalberghi«será uno aumento temporal – – a través del cual se puede hacer una oferta transparente y comparable a los clientes sin ingresar nuevos aumentos Sobre los precios básicos del servicio«.

allí sugerencia Está claro que es posible agitación Desde muchos hechos Para el sector del turismo y la hostelería, la Voces Emprendedoras No dejes ninguna duda:los mundo hotelero Lucha por encontrar soluciones, pero otras realidades ya han adoptado estas medidas. Por ejemplo, algunas propiedades de alquiler a corto plazo ya han proporcionado este más sobre precios de alojamiento«.

Actualmente, No importa cuánto puedas salir De esta nueva carga viene de reflejar En unos pocos casos. Los aumentos perjudican a todos, lo cual es indiscutible. Pero por el momento, salvo algunos «parches» esparcidos aquí y allá, no se ha visto Intervenciones importantes a nivel político. Quienquiera que lo haga usted mismo es un dicho para usted. Y todos, entendidos, lo intentan Saca agua a su molino. En este caso para esclarecerlo, es necesario identificarlo. Pero somos ciudadanossobre quién podremos «descargar» en absoluto Altos precios literalmente allí sangrado? Se aceptan sugerencias.