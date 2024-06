No se ha hecho nada para la nueva temporada de televisión.

Pásate por el dúo televisivo formado por Massimiliano Osini y Daniela Ferola al frente del equipo Una mañana: Lo que decidieron los líderes esta vez.

Una pareja que amamos, y que representan la televisión agradable de hoy sin grandes aspavientos y escándalos. Durante un año se formó la pareja. Massimiliano Osini y Daniela Ferola Dirigir Una mañana, el contenedor histórico de actualidad, entretenimiento y estilo de vida que da los buenos días a todos los italianos. La decisión fue bien recibida por el público, que premió la profesionalidad y la sinergia entre ambos y todo el personal con elogios positivos, pero debido a una serie de elecciones menos “estratégicas” en la programación, Canale 5 sobresale.

De ahí la necesidad de un cambio, pero ciertamente no se trata de un problema relacionado con los conectores, al contrario. Los líderes estaban pensando en una línea de montaje diferente, a la que vincularían la información. Una mañana Crear continuidad podría haber unido a más espectadores. Pero aparentemente esto no sucederá. Entremos en detalles para entender qué pasó y por qué la empresa decidió dejar todo como estaba antes.

Una mañanaPásate por Oseni y Ferola: la decisión final de Ray es definitiva

Lamentablemente sucedió hace dos años con el caso del Cdr de Tg1 y Fiorello. Hubo una declaración del comité editorial de Tg1 de que Fiorello debería ser eliminado de la primera parrilla. Luego, el anfitrión siciliano se mudó a Rai 2 y tuvo un gran éxito con Larga vida a Rai 2que desde septiembre Será reemplazada por otra sugerencia.. La idea de Ray para la próxima temporada era volver a proponerle matrimonio Una mañana con Daniela Ferola y Massimiliano Osini Como en las primeras ediciones, y como lleva décadas cosechando éxito, salvo después de su interrupción en los dos últimos años por el conflicto global y los bajos índices de audiencia televisiva. Estrecha colaboración entre Tg1 y Rai 1, para preparar un programa que pueda competir con su ritmo, noticias y elementos modernos de nuestro tiempo. primera página Canale 5 News, líder en carreras de valores.

El objetivo era iniciar un Tg1 matinal informativo a las 6, ganando así media hora respecto al horario habitual. Una mañana Así que comenzará a las 7:10 a. m., justo después del lanzamiento de Tg1 a las 7 a. m. El contenedor continuará hasta las 9.50 horas, cuando comenzará historias italianas. Sin embargo, el famoso comité editorial de Tg1 se opuso, por lo que no se debe hacer nada. La empresa decidió poner más esfuerzo en el nuevo programa para la segunda red. De esta forma, la Rai 1 quedó de alguna manera parada, ya castigada por la decisión del ex capitán que excluyó a Fiorello. Entonces se perdió la oportunidad de relanzar Rai 1 nuevamente y la versión del programa presentado por la pareja no se extendió. férula usini.