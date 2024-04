No Rest for the Wicked, vivimos las primeras horas del juego de Moon Studios

Make or Break: Estas son las palabras que usó el director de Moon Studios, hace exactamente un año, para describir el nuevo y ambicioso proyecto del equipo detrás de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps. “O podemos revolucionar el género de los RPG de acción o acabaremos desapareciendo poco a poco”: un reto que te hará temblar las muñecas, pero el estudio austriaco ha aceptado asumirlo.

Después de especializarse en la fórmula clásica 2D de Metroidvania para dos capítulos de Ori, los desarrolladores intentaron brevemente salir de su zona de confort para probar algo diferente, sin abandonar la firma estilística que de hecho se convirtió en el elemento central. El foco de esta nueva aventura con ambientación de fantasía medieval.

Benefíciate del acceso anticipado por primera vez en Steam, Vivimos las primeras horas de No Rest for the Wicked..