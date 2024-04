No Rest for the Wicked, el análisis de Digital Foundry adelanta el juego de Moon Studios

Disponible a partir de hoy en acceso anticipado en Steam, No Rest for the Wicked funciona con el motor Unity, pero gracias a una serie de personalizaciones, este aspecto pasa a un segundo plano y el título logra destacar, gracias también a Sistema adicional de física y simulación. .

¿Pesado o no?

Los requisitos de PC para No Rest for the Wicked nos hacen pensar en un título pesado y de bajo rendimiento en general, pero ¿cómo van las cosas realmente? Según las pruebas de fundición digital, Definitivamente hay algunos problemas. Tendremos que trabajar para mejorar la experiencia, pero para empezar no hay mucho de qué quejarse.

Específicamente, John Linneman explicó esto Pocos juegos de acceso anticipado pueden contar con un nivel de calidad similar Será interesante ver cómo los comentarios de los usuarios ayudarán a Moon Studios a mejorar el producto.