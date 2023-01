No quiero nada, quería darlo todo a la caridad.

A pocas horas de la muerte de Gina Lollobrigida, Factotome Andrea Piazzolla comentó sobre la cuestión del legado que dejó la cantante: “Yo no quiero nada, sin ella ya nada importa”. allá La muerte de Gina Lollobrigida Dejó una pregunta abierta que podría ser ampliamente discutida en los próximos meses: ¿Existe una voluntad? Y si la hay, qué sentencias firmó la inolvidable Bersagliera respecto al evento final herencia? Hablar de ello es un factotum Andrés Piazzola Quien, en una entrevista con Corriere della Sera, comentar sobre el asunto. Piazzolla precisa que no quiere nada y que, de acuerdo con los deseos expresados ​​en vida, la cantante habría dejado su patrimonio a la caridad. Andrea Piazzola y el legado de Gina Lollobrigida «Lo digo enseguida, no quiero que haya malentendidos.Piazzolla precisa al Corriere,No sé cuál es la voluntad de Gina, pero si hubiera algo para mí sería simplemente cumplir sus deseos que ella no pudo cumplir en la vida. No quiero nada, todo ha perdido su valor ahora. Sin Gina, el resto ya no importa. Esas estúpidas peleas se salvarán, porque para mí solo será la culminación de su voluntad.«. Datos de Gina Lollobrigida: «Quería ayudar a los niños africanos» ¿Es que, según Piazzolla, Actriz RealityJenna manifestó con precisión antes de que muera A los 95 años. «En primer lugar, reunión familiar en el cementerio. ¿Dónde están sus padres y hermanas?el comando continúa,Entonces sus esculturas y dibujos los maneja alguien que los definió hace años y ese no soy yo. El tercer deseo es darlo todo. Caridad para niños africanos. Esto es lo que tengo que hacer por ella.«. READ OTTILIE VON FABER CASTELL, LA VERDADERA HISTORIA, RAI 3/Ejemplo de emancipación

Sophia Loren comentó sobre la muerte de Gina Lollobrigida: «Estoy conmocionada y entristecida»

Andrea Piazzola salió de la casa de Gina Lollobrigida Finalmente, Piazzolla cuenta que salió de la casa donde vivía con la cantante inmediatamente después de su muerte: “Ayer me llevé mis cosas. Cuando regresé escuché la voz de Jenna dentro de la casa llamándome. No puedo quedarme allí sin ella y oírla llamarme… Yo estaba allí porque ella estaba allí.«.

