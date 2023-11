“No puedo liderar un movimiento político, hago daño” – Corriere.it

Un preludio del monólogo que comenzó nada más Grillo puso un pie en el estudio del programa de televisión: “Estoy aquí para saber quién soy y qué piensas de mí y quién eres tú. Soy el peor, sí soy el peor. Has empeorado este país, no es broma. Después de la última entrevista con Vespa, perdimos las elecciones. Las personas con las que pedí tener sexo están en el gobierno, así que soy el peor.. Estoy aquí para decidir si debo continuar o no, conseguí Skype, hablé de Parmalat, peleé con todo el mundo y ahora voy al bar y me haces pagar el café…”