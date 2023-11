No presten atención a mi mensaje, llevo 3 años recibiendo quimioterapia.

Bailando con las estrellas 2023

En el episodio del 11 de noviembre de Dancing with the Stars, tuvo lugar una discusión entre los jueces y Giovanni Terzi. El competidor afirma que los cuatro, Selvagia Lucarelli, Guillermo Marioto, Ivan Zazzaroni y Fabio Canino, no prestaron atención al mensaje que quería transmitir la coreografía de la semana pasada: «Había médicos investigando, yo recibí quimioterapia todos los meses durante 3 años. » Años «.

El comentario de Giovanni Terzi después del episodio del 4 de noviembre

La competidora, periodista y pareja de Simona Ventura con la bailarina Giada Denny comentó sobre los comentarios recibidos sobre la actuación del episodio del 4 de noviembre. En un vídeoclip, Tarazi admite que estaba molesto porque…No notó ninguna mejoría. ¿Y por qué? Los árbitros no vieron el clip. Muestra una coreografía que tenía un mensaje muy fuerte:

Tres trucos se consideraron cero, lo cual es injusto. ¿Cómo es posible que no veas mejoras? Vi que casi no había miembros del jurado mirando el clip. Observé desde detrás de escena cómo hacían otra cosa, la indiferencia duele más que el mal juicio. Esta es mi percepción.

El discurso de Giovanni Terzi ante los jueces

Al final del espectáculo de esta noche, el 11 de noviembre, Tarazi quiso hablar y dijo que lamentaba que los jueces la semana pasada no prestaran atención al vídeo que mostraba su coreografía. Un videoclip que lanzó mensaje importante Acerca de Investigación en el campo médico.especialmente para cáncer:

Lo que más me molestaba era que cuando me encontraba con mensajes importantes, de los que creía ser portador, ni siquiera había interés en mirar lo que estaba sucediendo. Una vez terminada la maravillosa experiencia de Bailando con las Estrellas vuelvo a hacer mi trabajo, pero hay médicos que en el apartado anterior hicieron la investigación, que es lo que me permitió venir aquí, bailar y no luchar, esa investigación. que hace 12 años no existía, y que en tres años, con esta enfermedad, mató a mi madre. No acepto que haya risas ni que haya gente que no se fije en cosas tan importantes, así que pongámonos todos en cero.

Su reacción

Lucarelli interrumpió inmediatamente al oponente y explicó: “No sé a qué risa te refieres. Aquí eres una bailarina en un programa de entretenimiento. No llevas un mensaje importante.«. Terazi respondió:En este clip había médicos de un hospital general”.. “En Dancing with the Stars, dejamos que la audiencia entienda si su mensaje es importante«Continuó el juez.

En ese momento también intervino Ivan Zazzaroni, explicando lo que suele pasar entre los miembros del jurado: “Muchas veces miramos clips primero y debo decirles que esta es la parte más aburrida de nuestro trabajo. Repetición, no contenido, analicemos eso.Lucarelli volvió a hablar y le dijo al competidor:

Afirmar que tienes una historia importante y que la dejamos porque podríamos haber hablado entre nosotros durante un segmento… No quiero que nadie interprete mis miradas y sonrisas y concluya de ellas lo importante que es para mí dar Mensajes relacionados con la enfermedad. No lo acepto, estás diciendo que somos estúpidos. No aceptaré mentiras. Dices que no nos importan las enfermedades ni la investigación del cáncer.

«Me someto a quimioterapia todos los meses durante 3 años».

Guillermo Marioto admitió que se quedó dormido durante el clip del episodio final: “Estaba dormido. «Si quieres enviar un mensaje, tienes que ponerle más detalles».. Entonces Giovanni Terzi perdió la paciencia y dijo: