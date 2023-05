«No podía mover muy bien el mouse. Pensé que era demasiado pequeño, luego el diagnóstico».

«No podía mover bien el mouse mientras trabajaba como diseñador gráfico, así que me puse ansioso». El diagnóstico llega poco después: enfermedad de Parkinson a los 29 años…

«No podía mover bien el mouse mientras trabajaba como diseñador gráfico, así que me puse ansioso». El diagnóstico llega poco después: Enfermedad de Parkinson A los 29 años. a emma leyton Es el comienzo de la adversidad, pero también el comienzo de una nueva vida. Los músculos de su cuello ahora se han retraído y no le permiten levantar la cabeza. «Es una condición difícil de vivir, y no lo niego de ninguna manera, pero es tu elección cuánto pagar y tener una vida más allá de esa condición». Pero una operación le permitió volver a la esperanza. Y ahora está de vuelta en el camino, listo para mostrar.

Michael J. Fox y el Parkinson: «No viviré hasta los 80, cada día es más difícil»

El brazo se balancea salvajemente

Hace diez años, cuando solo tenía 29 años, a Emma le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. La confirmación llega en 2013. «Uno de mis colegas lo tenía síndrome del túnel carpiano En mi muñeca, decidí que también podría usarlo. Así que no estaba demasiado preocupado», escribe en subterraneo. Pero los padres sí. «el Le prometí que reservaría una cita con el médico.». Acude al médico de familia, quien inmediatamente nota algunas circunstancias que necesitan ser investigadas. El brazo de Emma no se balancea con regularidad al caminar, por lo que la deriva a un neurólogo consultor en el hospital.

exámenes cerebrales

Los escáneres cerebrales muestran que se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson. Un trastorno que generalmente se diagnostica después de los 60 años.

«LMi vida nunca será lo que siempre pensé que sería. Cásate, ten hijos, te deseo una carrera exitosa.». El futuro es incierto. «YEstoy muy decepcionado. Era algo que pensé que tenían los abuelos de la gente. Pero en realidad hay más de 40 posibles síntomas de la enfermedad de Parkinson, y cualquiera puede desarrollarla, sea joven o mayor.».

síntomas

Hay otros 40 posibles síntomas de la enfermedad de Parkinson. Los cuatro principales son:

Temblores de mandíbula, manos y extremidades

rigidez muscular

movimiento más lento

Falta de coordinación o equilibrio.

moda y colores

«Siempre me ha gustado la moda y la creatividad, así que teñirme el pelo de un rosa brillante me hizo más sociable. También decidí comenzar un blog. Pude adoptar una mentalidad positiva muy pronto con la ayuda de mi familia, amigos y equipo médico. Tuve que hacer esto para sobrevivir a las apariencias y conceptos erróneos de mi condición.».

intervenir

Emma se sometió recientemente a una cirugía «innovadora» para levantar la cabeza y enderezar la columna. «Fue un proceso largo, ya que se usaron 30 tornillos de titanio para sostener la columna y levantar la cabeza. Luego se insertaron clavijas en la parte delantera del cuello para soportar el peso de la cabeza.». Ahora su cabeza está erguida y puede mirar a la gente a los ojos. Pero tuvo que correr muchos riesgos, porque la operación tenía el potencial de dejarla paralizada.

Plataforma

«Después de la cirugía, tuve que aprender a caminar de nuevo porque mi equilibrio y mi control muscular estaban mal.». Ahora puede seguir participando en los eventos benéficos «Catwalk To A Cure» para ayudar a la enfermedad de Parkinson en el Reino Unido. «No puedo esperar a ver las caras de todos y mirarlos a los ojos por primera vez desde el escenario. Creo que existe la idea errónea de que la enfermedad de Parkinson solo afecta a hombres mayores y arruina tu vida. Son la prueba de que este estereotipo no podría estar más equivocado.».

Lee el artículo completo

en el mensajero