“No nos detenemos en Amadeus. ¿Fiorello? No hay planes para él hoy. La televisión gratuita sigue siendo esencial en Italia»

«No nos detenemos en Amadeus. Nuestro camino es un camino estratégico cuidadosamente pensado y pensado, que consta de importantes inversiones. Su objetivo no es construir un tercer centro de televisión, que francamente me parece un concepto anticuado, que habría estado bien hace 25 años. La televisión lineal sigue siendo fundamental para el sistema de medios italiano, pero mientras tanto el mundo que la rodea ha cambiado por completo. Mi misión es demostrar cada día que Italia es un mercado en el que nuestro grupo puede invertir de forma rentable.. Somos un grupo ambicioso que siempre ha interpretado su posición en el mundo de los medios de manera ambiciosa”.

Alessandro Araimo, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, la escuela Bocconi (le gusta presentarse como «director editorial»), es quien logró arrebatarle el puesto de presentador a Ray quien, como todos hoy en día, sabe atraer publicidad a sus programas (227 millones de euros Sólo con el quinto aniversario de San Remo).