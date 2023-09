«¡No me reconocerás! ¿Hermano mayor? Me sorprende porque…»

ya queda muy poco por recorrer El primer episodio de Tale e Qualeque irá Se retransmitirá mañana viernes 22 de septiembre de 2023 por Rai1. En el el calumnia también Alex Bailey ¿De qué habló SDL TV con él? Debutó en un show de talentos presentado por Carlo Conte. el lo comento La nueva edición de Gran Hermano.

13ª edición de Tale e Quale se estrenará oficialmente mañana por la noche, viernes 22 de septiembre, en Rai 1. Entre los concursantes del certamen también se encuentra un polémico ex competidor de Gran Hermano VIP. Estamos hablando acerca de Alex Bailey En una nueva entrevista realizada por SDL TV, reveló cierta curiosidad sobre su participación y explicó cómo se está preparando:

Me corté la barba para actuar, para interpretar a todos los personajes. Todas las noches retransmitiremos en directo por Rai 1, no puedo deciros nada pero sólo os diré que estamos preparando algunos personajes locos. Realmente no me reconocerías, he cambiado completamente, también porque es uno de mis pasatiempos favoritos. Este viernes tengo una figura realmente increíble. ¿elenco? Para mí también fue una experiencia misteriosa, porque estás atrapado durante treinta minutos con el yeso, y debo decir que también fue divertido. Los personajes que interpreto (los verás a lo largo del camino) son como mis mitos, los mitos con los que crecí. Crecí en un mundo musical, hice música y por eso escuché las leyendas absolutas de la música mundial e italiana.