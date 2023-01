“No me puse la vacuna del covid por miedo. Luego cambié de opinión, infórmate y confía en mí »- Corriere.it

a Laura Zangarini

La cantante interviene en las redes sociales para motivar su elección de no recurrir inicialmente a la vacuna: “En la familia, por diversas razones, los médicos desconfían de los tratamientos de medicina tradicional. Pero esta historia mía también hizo pensar a mis padres.

Antes de navidad apareció su nombre bajoInvestigar vacunas anti-Covid falsas

Apunta a conseguir el carril verde. Tanto es así que tuvo dudas sobre su participación en el Fiesta de Año Nuevo En el Circo Máximo RomaY el Luego se llevó a cabo regularmente (la comuna declaró que “donde no hay certeza de un comportamiento ilegalel representante artístico de la fiesta de Año Nuevo en el Circo Máximo «Roma Restarts 2023″ no cambia»), y su presencia en Festival de Música de Sanremo (7-11 de febrero).

De hecho, en las redes sociales. Señora Entré con una publicación muy larga para confirmar No recibir una vacuna Covid inicialmente y las razones de esta elección. Pero la señora también explica que ha cambiado de opinión y Así comenzó el proceso de vacunación.

«Nací y crecí en una familia Que comenzó por varias razones – escribe el cantante – los doctores dudaron y medidas Medicina tradicionalY el ellos pagandosificar búsquedas alternativas. en realidad no solo eso No me vacuné contra el covid enseguidaPero no tengo otras vacunas.

Luego el cantante continúa: «no voy a prejuzgar Una madre y un padre toman decisiones enamoradas de una hija sana después de sufrir un aborto espontáneo hace unos años. Incluso los tratamientos médicos que ha tenido son casi siempre los mismos (excepto en los casos en que los medicamentos de quimioterapia como… Antibióticos, analgésicos o corticoides

) Quédate natural. Sin embargo, es rápido comenzar a buscar un reemplazo y terminar en uno. Círculo de conspiración infernal. Durante Covid, el mío se está enamorando. Como sabía lo que decían, comenzó el tendencia obstinada y viceversa(a) En comparación con lo que muestra la ciencia, así lo decidí. tapa mis oídos Sin querer saber más de ellos o de la televisión. Sin embargo, pregunto a amigos y conocidos qué opinan de esta vacuna y como me imaginaba unos están a favor y otros menos. READ Escándalo para GF, Giacomo Urtis hace crueles descubrimientos íntimos

“Entonces”, vuelve a escribir Madame, “pregunto a los médicos y a los médicos jubilados qué opinan del asunto. las respuestas Esta vez fueron todo es positivo. Así que estaba reservando una vacuna en Milán cuando mi madre me avisó que lo iba a hacer con ella en Vicenza. Tan pronto como llegué a Vicenza me di cuenta de que su situación no había cambiado, pero no lo culpo por eso. Más tarde toque el mío Vivir juntos solos en Milánsolo bajo mi control, decido pasar de Buena voluntad y enfermedad someterse a varias visitas. Reservo una veintena, de todo tipo, incluso en vano (como decían muchos de los médicos a los que acudí) porque muchas veces la respuesta era ‘Señorita, ¿está Ud. Sano como un pez» Excepto en algunos casos, pero aquí entramos en mi estado de salud y lo considero uno Un asunto íntimo y privado.. Le pregunto a todo médico que se especializa en campos relacionados con Covid, qué piensa sobre las vacunas, y la respuesta siempre es positiva.

«Entonces – aún recuerda el cantante – una vez fuera Caos pandémicocon casi cero ansiedad y No hay presión externa. Decidí comenzar a separarme las orejas y finalmente comencé a documentarme sin pedir ayuda externa. Observo en videos, documentos, discusiones y entrevistas que todo lo que mis padres me dijeron eran exactamente las teorías que apoyaban. Personajes ignorantes

el Claramente, en materia médica El miedo lo abruma. Me asusté al darme cuenta de que había tenido los oídos tapados durante demasiado tiempo. Ven un día a almorzar en la montaña. Una llamada telefónica desde la comisaría.. Los lunes me presento a ellos, estoy bajo investigacion. Esta situación me está gritando tengo que elegirY el se necesita coraje Y dar el último paso. Después de una larga conversación con un médico de enfermedades infecciosas Y repasando mis últimas visitas, me prescribe una serie de vacunas que considera necesarias. Le explico todas mis dudas, las acepta pacientemente, me responde con disponibilidad y entiendo. Me da los datos de contacto de sus compañeros. centro de vacunación Y continúo y continuaré completando todo lo que es necesario para mí y útil para los demás. gracias doctor «.

Señora La larga publicación termina con un La reflexión tiene como objetivo no tener vax. quien apoyó su posible postura antivacunas

. A la luz de todo esto, me gustaría hacer algunas consideraciones. A todas las personas que me escribieron que hice bien en no vacunarme y todo, quiero invitarlos a que se informen mente limpiasin asustarte. Confía en las personas adecuadas. Nadie quiere hacernos daño. En el fondo, todos luchamos por una razón: mantener la salud y la calma. Estas palabras – concluye la cantante de Vicenza – sonDirígete a mí tambiénque considero personas realmente inteligentes pero que fueron impulsadas por el miedo Contextos no confiables. Afortunadamente, esta historia también les hizo pensar y recibí algunos comentarios positivos en comparación con mis nuevos sitios. Esta fue la historia. Esta era la moraleja. No tengas miedo. Porque El miedo impide la vida.. Gracias por el cuidado, el apoyo y el amor que me siguen demostrando por lo que estamos construyendo juntos. Gracias por su paciencia y amor. Te veré muy pronto. Francisco».