“No me convence y no me parece sincero”.

Mañana lunes 18 de septiembre de 2023 estará en Canal 5 El tercer episodio de Gran Hermano ya está al aire. Mientras espera, Carmen Ruso A. fue liberadoEntrevista con Adria Dianiti y Annie Mazzola En el que se quedó atrapado El elenco de la nueva versión del reality conducido por Alfonso Signorini.

Es casi la hora del episodio 3. Hermano mayorque irá Se transmite mañana en horario de máxima audiencia por Canale 5. para comentar Equipo de nueva edición el lo penso Carmen Ruso ¿Quién, invitado? fiesta noviael tiene Grecia Colmenares elogiada Y disparé uno Sumérgete en la chef china Rosie Chen:

Todos los chicos son simpáticos, divertidos, los amo. En mi opinión es un bonito conjunto. Amo Grecia, me hace reír y la encuentro muy linda. Quizás demasiado, pero al menos sonríe y es gracioso. Es una artista enormemente valiosa con una experiencia loca. Entonces tal vez me interese más. Samira es hermosa. Giselda me parece aburrida comparada con el primer día. Quizás porque este entorno está tan alejado de su contexto…

Rosie es un poco indetectable, no la encuentro muy honesta, tengo que decir la verdad. Tiene buenas palabras para todos y no me parece sincera. ¿Discusión con la actriz? Todavía no me convence. Beatrice tiene experiencia, es mayor y tiene sensores más agudos y nota cosas. Rosie no es creíble. Y entonces lo sabes todo. ¿Cesara? Me gusta mucho. Es tranquilizador y claro. Es claramente su comienzo de calibración. Pero tengo que decir que lo encuentro muy preciso y me gusta.