No más noticias falsas, mis senos no fueron reconstruidos, aquí está el informe que lo prueba.

Sabrina Salerno recurrió a un cirujano plástico para confirmar que no tenía prótesis. Así, la cantante silenció a quienes la acusaban de reemplazarse los senos.

Sabrina Salerno Estoy harto de las noticias falsas sobre ella. En estas horas, secamente querría negar uno en particular sobre su propio cuerpo. Durante treinta años, de hecho, algunos lo dudaron. sus pechos eran normales. Por eso, la cantante decidió contactar a un cirujano plástico para asegurarse de que no hubiera prótesis.

Sabrina Salerno publica el informe que prueba que sus senos son normales

El certificado del cirujano, que Sabrina Salerno publicó en su perfil de Instagram, dice: “Veo en la cita de hoy a la Sra. Sabrina Salerno. Me llama la atención sobre una visita a un especialista para descartar la presencia de implantes mamarios. Historia clínica: La paciente no refiere cirugía mamaria alguna. Ella ha estado trabajando en mamografía y ecografía de seguimiento durante unos 20 años.Luego, el cirujano describió el resultado del examen, que mostró que no había cicatrices, y no.audiencias tangiblesLlegó a las siguientes conclusiones:La historia clínica, las pruebas objetivas pasadas y actuales descartan por completo la presencia de implantes mamarios. (traje)«.

Así la cantante silenció las fake news sobre ella

Y así Sabrina Salerno silenció a quienes la acusaron de recurrir a cirujanos y hacerse una operación de aumento de senos. En Instagram, la cantante apeló las conclusiones del especialista en el que confiaba y puso fin a esta falsa noticia:

Guendalina Tavassi después de la blefaroplastia: «¿Detenerme con la cirugía? Solo estoy contorneando mis senos y mi nariz» READ No vale la pena después de tantos años.