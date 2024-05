«No le tengo miedo a Melony, pero esto se fue».

Luciano Ligabue No andes respondiendo a Andrea Scanzi Lo que le plantea de nuevo la habitual pregunta sobre el riesgo. Fascismo En Italia. Periodista en una entrevista publicada en Un hecho cotidiano‘, pregunta el cantautor -a quien conoce desde hace treinta años a pesar de no hablar con él desde hace quince ‘por culpa de críticas maliciosas y de orgullo estúpido’- si le gustaría Él esta asustado el Gobierno Sandía?. “No”, fue la seca respuesta de Ligabue. ¿Quién luego explica: “Es un Gobierno de derechaque necesitaOposición de izquierda. Ella es constantemente política en la campaña electoral, lo que significa que se presenta a las elecciones. social Cambiaron todo para peor y estoy muy feliz por eso. berlinés «No estaba en TikTok antes».

Ligabue habla con razón, ya que él también lo hizo tutor Un municipio independiente elegido por listas fiesta comunista. «Vi cómo me iba y después de dos sesiones lo dejé. No tuve nada que ver», admitió el cantautor, explicando: «Sigo siendo de izquierda, pero por un tiempo sentí que estaba actuando mal». «. «Pero a veces voto más ‘en contra’ que ‘a favor'», añade el cantautor. claramente siento Cercano al Partido Demócrata, que ha perdido gran parte de su diseño con el tiempo. Eso espero 5 estrellas Obligar al Partido Demócrata a ser claro en cuestiones como Hola, verde Y Renta básica«.

Su navegador no soporta la etiqueta iframe

Ligabue afirma que las ideas progresistas que inspiró desde niño en su familia fueron “Votamos por PCILa define como una familia “sencilla y extraordinaria”. “Encontré un buen payaso cuando nací en esa familia de allá. Me criaron con los dioses Valioso que siempre ha tenido algo que ver sentimiento. Aprendí esto de mí mismo: ‘Creo que soy bastante claro emocionalmente'». Luego les da a los lectores Finalizado Un recuerdo personal ligado a su padre, que le dedicó una canción, Último vistazoLo cual nunca publicaré.» Le dijo a Andrea Scanzi que «estaba enfermo y cada vez traté de darle fuerzas aliviando la gravedad de la enfermedad. Luego, la última vez que lo vi, me miró fijamente a los ojos. Me di cuenta de que él lo sabía todo, y en esa mirada vi yo tengo la culpa. Mi padre quería que lo tratara como a un hombre y que no le ocultara nada. Y Una herida que nunca superaré“Creo mucho en la familia, y no estar a la altura del ejemplo de mis padres me hizo sentir profundamente. Sentirse como un fracaso“, concluyó el cantautor.