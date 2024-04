“¿No hay planes para mí? Yo tampoco tengo eso. Ciarelli? Quienes vieron la noticia sobre los locutores desaparecidos de la Rai, también lo harán.

«Sepan que recibimos un memorando de Putin, ¡se habla mucho de usted y no de él!» Así Fiorello comienza a desearle buena suerte a su amigo Amadeus, que deja a Rai, en VivaRai2. La buena dosis de sarcasmo del showman, acompañado de Biggio, Casciari y toda la banda, continúa comentando las declaraciones del CEO de Discovery, Alessandro Araimo, quien dijo en una entrevista al Corriere della Sera: “¿Fiorello? «Nunca nos hemos conocido, pero haría falta un proyecto específico que no tenemos». El showman está de acuerdo: «¡Ni siquiera soy dueño del proyecto, nadie lo es!».

ideas





Amadeus firma un acuerdo con Warner Bros. Descubrimiento durante 4 años: debuta en otoño en Nine con dos programas en horario estelar

Fiorello responde al CEO de Discovery

Entonces notó un parecido especial: “¡Entre otras cosas, también dirige una nave espacial de Star Trek!”. Mientras tanto, Ray se prepara para un contramovimiento: “Los blindados Ranucci y Lacuna, estamos negociando con Ciarelli y Pino Insigno están de nuevo en el aire”. Fiorello tiene algunas sugerencias: “Iacona y Ranucci competirán en el estadio Suzuki que Amadeus dejó libre. Por otro lado, Sciarelli no ha cambiado y seguirá presentando Chi l'ha visto, que estará dedicado a los presentadores desaparecidos de la música rai…”

Fiorello revela: “La Novi quiere comprar el centro de prensa La7”. Ellos responden: “Estamos felices aquí, también hay un lugar para ti”.

La paradoja de VivaRai2

De la TV a las plataformas de streaming: “Netflix supera las estimaciones, hubo 9,3 millones de nuevos clientes en el primer trimestre. “Así que la disminución de los nacimientos continúa así”, bromeó Fiorello, quien luego renovó la invitación que le habían hecho anteriormente. “Vaya a RaiPlay, es útil no sólo para ver programas perdidos, sino que también hay muchas series infantiles disponibles. Tiene una presentación muy rica y lo digo en serio, no es un anuncio que me pidieron que hiciera”.