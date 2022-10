No hay paz del terror con Putin :: El Blog de Hoy

La amenaza nuclear que ha vuelto a escalar desde el Kremlin, acompañada este lunes por el descaro de ataques a gran escala en varias regiones ucranianas, está asustando a un número cada vez mayor de personas en Occidente y, sobre todo, en Italia, que siempre ha sido un eslabón débil en las relaciones con Rusia. Tanto es así que, el lunes, cuando un Kyiv Se bombardearon estadios, universidades, museos y pasarelas, y muchos pacifistas, en sus publicaciones de Facebook y Twitter, no pudieron rebelarse contra el Kremlin y quienes lo dirigen. Pero se limitaron, como siempre, a señalar con el dedo a los asesores occidentales, así como al inevitable Zelensky que no quería la paz, sino masacres de su propio pueblo.





Revertir la responsabilidad es tan molesto ahora que ya ni siquiera es posible repetirlo manteniendo los nervios a raya. Pero los padres de los pacifistas, o ellos mismos personalmente si tenían 60 años o más, cuando se manifestaron contra la guerra de Vietnam, por poner sólo un ejemplo, lo hicieron directamente contra Estados Unidos, o contra los que identificaron como responsables de la invasión. y destrucción. No importa aquí que se reconstruyan todos los pasajes históricos, pero es legítimo preguntarse por qué, hoy, los pacifistas no se dirigen directamente a Putin, al Kremlin y a Rusia, ni siquiera un día como el lunes, con los bombardeos en Ucrania. capital en un tiempo determinado. Donde la gente está lejos de sus casas, donde van a estudiar, jugar y vivir, y luego proclaman, en las primeras horas de la tarde, “Objetivo cumplido”.





Así que vamos a escribirlo lo más claramente posible. No hay ucraniano (salvo excepciones, que siempre se encuentran en 40 millones de personas) que quiera la guerra o quiera la guerra. Y no puede haber Zelensky, un promotor de la guerra que obliga a la gente a masacrar. ¿Los ucranianos los recuerdan? Cuando 100 personas murieron en febrero de 2014 a manos de Berkut por orden del actual presidente, tras dos meses y medio de guarnición sobre el terreno durante el invierno de Kyiv (que no es exactamente lo mismo que el invierno de Palermo), la protesta no creció, pero se volvió más fuerte y más orgulloso, hasta que el actual presidente se vio obligado a hacer ajustes (por cierto, en Rusia). En ese momento, la constitución ucraniana permite que el parlamento lo impugne, y lo hizo. Los ucranianos no se dejan subyugar por su jefe, no quieren vivir bajo una dictadura, pero aman su libertad. Si Zelensky se hubiera rendido en febrero, los ucranianos habrían elegido a otro presidente y habrían seguido defendiéndose. Basta hablar con ellos para averiguarlo. Pero es agotador hablar directamente con las víctimas. Es mejor primero lavarse la conciencia con algo de ayuda humanitaria (por cierto: todavía hay una necesidad, siempre hay una necesidad) y luego abogar por la «paz a toda costa».





La única paz posible no da ninguna concesión a Rusia





¿Pero qué paz? Aquí está el punto. Cuando se hace esta pregunta, las respuestas suelen ser vagas o inaceptables. Dejemos las cosas ambiguas a un lado. Los no aceptados recuperan concesiones de municiones para detener las armas. Así: Crimea debería ir a Rusia, y Donbass debería ir a Rusia (es decir, ¿Donbass? Que él ya controlaba antes del 24 de febrero, o mientras estábamos en eso, también le damos Mariupol, que, no lo olvidemos, es la ciudad mártir de esta guerra que aún no se sabe?). Y después de eso, algunos agregan «la neutralidad de Ucrania». Según estos pacifistas, Putin se calmará, no se humillará, detendrá los bombardeos, retirará las tropas y todo estará bien. ¿Todo está bien? ¿Está seguro?





de nada. En primer lugar, juzgaremos a millones de ucranianos para que se conviertan en ciudadanos rusos. Hemos visto que para tatuarte el tridente en la muñeca, el símbolo del estado ucraniano, te envuelven la muñeca. Sabemos que en Rusia no existen elecciones libres ni prensa libre. No hay libertad para fingir. ¿Está seguro de que se adhiere a nuestros estándares, nuestros derechos humanos, para obligar a millones de ucranianos a convertirse en ciudadanos rusos? Seguir. ¿Por qué Crimea y Donbas deberían convertirse en moneda de cambio para apaciguar a Putin? La idea básica que resulta es asombrosa: simplemente invadir y bombardear para obtener algo, solo amenazar con la bomba atómica para obtener más. En la práctica, viviremos a partir de entonces a merced de cualquier dictador (o seudodictador) capaz de amenazar. ¿Es esto lo que queremos para nosotros y nuestros hijos?





todavía. ¿Por qué deberíamos poner a prueba la neutralidad de Ucrania? ¿Nos damos cuenta de que esta opción, junto con salvar al régimen de Putin, solo significará poner en peligro a Ucrania a partir de ahora? ¿Cree que Putin no volverá a intentarlo, esta vez asegurándose de que nadie interfiera porque Ucrania es neutral?





Invita al juez de un tribunal internacional, Putin





La única solución viable para la estabilidad mundial es que un tribunal internacional juzgue algún día a Putin, no solo a él, y que Rusia deje de ser un estado canalla, peligroso, amenazante e imperialista. Moscú se ha permitido el lujo de llevar la guerra a Europa, atacando por un lado lo que considera el «mundo ruso» (y la historia, sin embargo, dice otra cosa), y por otro lado otros valores europeos (los gays de Europa, nos llaman el Kremlin, ¿lo sabías?). Nos concedió este lujo dejándola ir a Chechenia, Georgia, Crimea y Donbass (también en muchos otros lugares, pero no me aburro). Ahora simplemente tenemos que abordar esto. Tenemos que quedarnos con los ucranianos. Con ayuda humanitaria y militar y también para reconstruir el tejido económico y constructivo, mientras se intenta que Rusia pague todo.









Sobre todo, debemos trabajar para garantizar que Rusia ya no represente una amenaza para nadie en el futuro. Obviamente involucrando al pueblo ruso. Otra paz, romper Ucrania y salvar el régimen de Putin, sería una paz aterradora. Por Ucrania y por todos nosotros.