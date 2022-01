No hay ganancias a la vista, más detalles sobre el lanzamiento del balance de Investing.com

© Reuters.



Por Alessandro Albano

Investing.com – No es tarea fácil para Jerome Powell. Por un lado, hay un mercado al nivel de la era Volcker y, por otro lado, el mercado ha entrado en la etapa de corrección y aún no ha retrocedido con el nuevo ciclo económico que siguió a la epidemia. Los comerciantes no esperan un cambio de política en la decisión de esta noche (20:00 CET), pero estarán muy atentos a la dirección hacia adelante Especialmente al comienzo del ajuste presupuestario.

Los analistas de Bank of America (NYSE:) dicen que, mientras que Societe Generale (PA:) publicará, el banco «rechazará las expectativas del mercado de más de cuatro aumentos para 2022».

Un aumento de precios del 7%, junto con una rápida recuperación del mercado laboral, hizo necesaria la normalización de la política monetaria, ya que la Reserva Federal dijo en su última reunión de diciembre que finalizaría su programa de compra de activos de emergencia en marzo, indicando al menos tres alzas en la tasa de interés de referencia en 2022.

Acostúmbrate al contexto (casi) mínimo cero, Los mercados pasaron por un período de ajuste pero ahora, según los futuros de las bolsas, se están incorporando 4 aumentos de precios a los precios. Lo que más lo sorprendió, según muchos analistas, fue el anuncio del inicio de la ejecución presupuestaria, camino que podría desencadenar un shock de liquidez en mercados acostumbrados a las constantes intervenciones del banco central.

“Los rumores sobre la reducción del balance general fueron una sorpresa”, escribió Stéphane Meunier, director de inversiones de Lombard Odier Private Bank, en una nota de investigación. Gracias a las compras de activos, la Reserva Federal ha más que duplicado su balance desde el inicio de la pandemia: los activos totales saltaron de 4,2 billones de dólares en febrero de 2020 a 8,8 billones de dólares a principios de este año, lo que equivale al 40 % del producto interior bruto del país”.

Pero, ¿por qué es esto importante para los inversores? Durante la pandemia, explica Mounir, “la estrategia de compra de bonos soberanos comunes, que limita el conjunto de activos seguros disponibles para los inversores, combinada con tasas de interés históricamente bajas, calmó los mercados y llevó los índices bursátiles a mínimos históricos”. Ahora que este apoyo ha disminuido y las tasas están a punto de subir, esto tendrá «ramificaciones para todas las clases de activos».

«En términos económicos -añade el COI al banco suizo- solo tenemos que preguntarnos cuándo las subidas de tipos empezarán a frenar el crecimiento de EE.UU. Como respuesta, podemos mirar el coste del capital, comparando el crecimiento de la capacidad productiva de la economía Tasas de interés ajustadas por inflación a 10 años Las tasas reales han subido desde -1% a principios de este año a alrededor de -0,75% actualmente, su nivel más alto en nueve meses, y a pesar de las alzas, se mantendrán históricamente bajas: pueden enfrentar las tres alzas de tasas de 25 puntos básicos esperados. 2022 también tendrá dificultades para llevar las tasas reales de EE. UU. a territorio positivo en 2022. El ciclo anterior alcanzó su punto máximo en 2018 con tasas reales en 1% y la tasa nominal a 10 años en 3% «.

¿Qué significa esto para las clases de activos? Según el gestor, a las acciones les irá bien hasta 2022, absorbiendo el impacto de tipos de interés más altos siempre que el crecimiento económico siga siendo sólido. Proteja sus ingresos del aumento de los costos, como el inventario de valor”.

En menor medida, señala el experto, «incluso los nombres cíclicos selectivos deberían beneficiarse de una fuerte actividad económica, mientras que las empresas más pequeñas parecen tener valoraciones atractivas».

En consonancia con la normalización de las políticas en EE. UU. y la eurozona, Lombardier-Odier se centra en «bonos a corto plazo y deuda corporativa de tasa variable», mientras que a nivel de clase de activos «subestimamos tanto los bonos del gobierno como el crédito. Grado de inversión versus crédito en Asia dólares y deuda en renminbi chino.” que ofrecen posibilidades de diversificación de cartera.”