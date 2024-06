«No hay estudios de televisión, equipo VIP ni NIP». Aquí está la competidora número uno, una ex bailarina.

Ilary Blasi Regresa para presentar un reality show, pero no es Gran Hermano VIP. Según algunos rumores, pasarán algunas semanas, concretamente 3, hasta que Pier Silvio Berlusconi presente la programación de Mediaset para la nueva temporada televisiva y pueda finalmente desvelar el regreso de Blassie a lo más alto del reality show: el topo.

El famoso reality show, tras decaer temporada tras temporada, regresará en la primavera de 2025, tal y como vaticinó el propio Biscione: “Ahora volverá La Isla de las Tentaciones, luego Gran Hermano y el año que viene La Talpa”. Ya se habla de una primera concursante que es un rostro muy conocido en la televisión, sobre todo gracias a su participación en Bailando con las estrellas.

Rumores

Alberto Dandolo revela algunos detalles de la nueva versión de La Talpa a Oggi: “La ex señora Totti se prepara para una nueva experiencia televisiva: conducirá el reality La Talpa. También entre los competidores se encuentra una ex bailarina de «Dancing with the Stars», sara cruz».

Según sus indiscreciones, la edición del año que viene será una edición especial: “Hay que volver en primavera, ha habido inspecciones en Umbría, la productora quiere un reparto VIP y la empresa (Mediaset, editora) quiere un elenco mixto multitud.» Compuesto por VIP y Nips. El remake no tendrá estudio de televisión y será todo grabado, como Temptation Island”.

