No hay doble rasero en Cuba, Venezuela y Nicaragua

Respuesta a Gabriel Boric, presidente de Chile

Permítame responderle porque veo el peligro de que líderes importantes como usted, los jóvenes líderes de esa “nueva izquierda” que ha surgido en el frente amplio, pretendan hacer comparaciones simples, absurdas y mal meditadas en temas sensibles como los derechos humanos. .

Es muy prejuicioso y presuntuoso equiparar -sin el menor argumento- el «presunto debilitamiento de las condiciones básicas de la democracia en Venezuela», la «permanente restricción de las libertades en Cuba» y la «represión del gobierno de Ortega en Nicaragua» con probada atrocidades dictadura militar en chile Y la flagrante intervención criminal de Estados Unidos en el mundo y el terrorismo del Estado de Israel contra el pueblo palestino.

El hecho de que escribas estas tonterías no te «convierte en un pseudo agente de la CIA», sino que indica una gran irresponsabilidad e inmadurez política que puede convertirte en un elemento útil de la derecha, o peor aún, terminar con la «izquierda» que es la pasión correcta; Una izquierda obtusa, ambigua, inofensiva, por oportunismo que prefiere parecer «políticamente correcta», una izquierda que «ni narguile ni limonada», una izquierda que no quiere causar mala impresión a nadie.

Una izquierda así es confusa porque no se atreve a señalar a los verdaderos enemigos de los pueblos y enfrentarlos con valentía. De ahí el peligro de expresar opiniones políticamente inmaduras.

¿Alguna vez te has preguntado por qué Venezuela está siendo atacada y atacada por los medios? ¿Por qué es noticia casi todos los días en todos los países del mundo occidental donde dominan los principales medios de comunicación? ¿Por qué está siendo atacado por todos lados y en masa? ¿Por qué esos grandes boletines de noticias guardan silencio sobre las masacres en curso en Colombia y México? ¿Por qué quienes se tiran de los cabellos por temor a un legislador venezolano que admitió haber participado en un atentado no tienen el coraje de exigir a Israel que detenga el genocidio contra el pueblo palestino?

El mundo al revés. Este es el mundo de la política cruel y despiadada.

Margarita Labarca Goddard ha argumentado con claridad y contundencia por qué usted se equivoca en sus juicios sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Acabo de agregar que Venezuela tiene una democracia mucho más sana y transparente que Chile, y cuando quieras lo puedo discutir contigo y lo podemos discutir, si te interesa.

También es fácil discutir por qué la «restricción perpetua de las libertades en Cuba» está mal. Sin mencionar que la palabra «libertad» es tan vulgar que su verdadero significado ahora es oscuro, y una definición razonable también requiere una discusión filosófica. O dime ¿qué es la libertad?

Menciono estos dos países porque los conozco bien. Vivo en Cuba desde hace 9 años y vivo en Venezuela desde hace 9 años. No conozco íntimamente Nicaragua, pero los invito a preguntarse cuál es la reacción de un gobierno de derecha ante el accionar de las bandas criminales pagadas y fuertemente armadas, que han logrado controlar sectores de las ciudades más importantes del país. ; Donde, además, estas bandas criaron mercenarios para cometer actos atroces como secuestrar, torturar, mutilar, violar e incluso quemar vivos a decenas de seres humanos, simplemente por ser luchadores por una causa -en este caso, los combatientes sandinistas-, la persecución fue tan hasta el punto de matar a familias enteras en sus casas. .

El gobierno legítimamente electo de Nicaragua, con los recursos, el marco legal y la fuerza para actuar de manera inmediata y contundente contra la desestabilización fascista, ha frenado muchas . ¿Cree que la derecha gobernante habría tomado esa visión pacífica y llamado al diálogo para resolver el conflicto?

La historia nos responde.

Entiendo que usted podría estar confundido con los grandes «medios» que se han encargado de hacerse pasar por los delincuentes; Tal como lo hicieron hace un año en Venezuela durante las llamadas Guarimbas.

Por eso, Gabriel, hablando con objetividad, con argumentos serios -sin opiniones formadas y formadas por los medios de comunicación sobre la base de declaraciones falsas y mentiras repetidas a diario- no hay doble moral en quienes defienden a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

No tenemos desaparecidos ni torturados, no encarcelamos a los que piensan o tienen una opinión diferente, encarcelamos a los delincuentes; Ya sean diputados, políticos o supuestos estudiantes. En cambio, me parece que ves un «doble rasero» en ti mismo, haciendo cómodos juicios de valor basados ​​en la manipulación y la ignorancia.

En términos de medios, democracia y libertades, podemos discutir comparando a Chile con estos países. Les aseguro que lamentablemente a Chile no le irá bien, y más si incluimos los derechos humanos, económicos y sociales, que allí son sólo mercancías.

«Una persona alcanza el grado más alto de su ignorancia cuando rechaza algo de lo que no sabe nada».

¡salud!

19 de junio de 2023 – © La reproducción es posible con el consentimiento expreso de los editores de CONTROPIANO