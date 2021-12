No fue vacunada por consejo médico. Es una tormenta

«No soy un restaurante porque mi médico me recomendó no vacunar». La actriz Diana del Buffalo terminó en la parrilla social porque dijo en un Instagram Live que no se había vacunado y que no se vacunaría porque el médico se lo aconsejó.

Frente a la lluvia de críticas e insultos luego de la transmisión en vivo, con algunas excepciones de mensajes de apoyo y agradecimiento, la actriz respondió con un mensaje en sus historias de Instagram: “Cuando entré al mundo del entretenimiento – escribí – de inmediato Entendió que ‘había dos tipos de periodistas: los que lo hacen por pasión y los que lo hacen por pasión y los que venden a su madre solo para hacer titulares’. Te lo explicaré todo muy claro porque eso es lo que soy, soy una persona clara: es verdad, no me voy a vacunar porque me lo aconsejó mi médico, lamentablemente por genética familiar tengo el corazón bailando, nada grave pero Lo estoy viendo de todos modos. Sentí por dentro que quería escuchar a mi médico y así lo hice «.

Añadió: «Los insultos que recibo son claramente el resultado de esta sociedad en la que no se acepta la diversidad … Lo noto, con un poco de pesar … Sonaría una tontería pero también lo entiendo. (Por defecto) un abrazo.»