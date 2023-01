“No extraño a los niños ya veces hago trampa. pero no soy malo

Advertencia – francesca fanani Es tan buena en su trabajo, la forma en que combina el escenario con el ritmo y la determinación, no se la ha visto en la televisión durante años, que eclipsa su éxito. monstruosen Rai2, dando espacio a las voces que da la carta certificada porque desde hace diez años es acompañante de un torneo como este henry mintanaEs una tontería digna de los muchos leones del teclado que alborotan las redes sociales. Dicho esto, para la versión de la entrevista que está a punto de leer, con suerte hasta el final, Fagnani estableció una condición: no hacer preguntas sobre Mentana. No es lo mejor, pero ciertamente ella no inventó las reglas de compromiso. A veces se aceptan, a veces no. En este caso, unos días antes de la fiesta, es lo adecuado.

¿Tiene que liberarse de algo?

“Sí, del estrés de tener que estar siempre a la altura de lo que hago. Pero yo estaba en la escuela secundaria: quería 60 en la madurez, 110 con honores en la graduación y así sucesivamente. Soy un perfeccionista. Muy fragante».

¿A quién le debes el mayor agradecimiento?

«Ley. Siempre me han apoyado, incluso cuando elegí a Leyte, en realidad están recorriendo el camino del desempleo».

¿Cuál es la reunión más importante para ti hasta ahora?

El episodio de Michelle Santoro. Le dio a mi vida entera una dirección diferente. Fui con él a la Universidad de Periodismo».

¿Cómo y cuándo fue coanfitrión de la segunda noche del festival?

¡Dos días antes de que Amadeus lo anunciara para Viva Rai2! De Fiorello (5 de diciembre pasado, ed.). Me envió un mensaje de texto preguntándome si podíamos hablar. Inmediatamente pensé en Sanremo, pero por un momento temí que me estuviera buscando por I soliti ignoti. Cuando me explicó todo, lo acepté rápidamente”.

Al igual que ella, es una exitosa influencer y empresaria, Chiara Ferragni. Paula Iguno, deportista negra y abiertamente gay que ha sufrido prejuicios de todo tipo; y la actriz cercana al mundo LGBtq+, Chiara Franchini. ¿Estarás en el festival en una clase intelectual? ¿Quién lo hizo? ¿u otro?

Piensa, no, por favor. el periodista. De los tres, solo conozco a Chiara, que es amable y gentil”.

¿Cuál es tu película o serie favorita?

«Ella vino a los monstruos».

¿Qué papel te gustó más?

«Muchos. No recuerdo…».

¿Qué hará en Ariston?

«Estaré al servicio de la fiesta. Pero aún no se han realizado reuniones, creo que el enfoque estará en la espontaneidad. Los chistes serán míos. Viviré la experiencia…».

¿También puede cantar o bailar?

«Estoy desafinado y no puedo moverme».

¿Quizás un discurso en la línea de los comprometidos y personales de Rola Jibril o Bárbara Palombelli, tus compañeras de festival en 2020 y 2021?

“No voy a pedir aplausos, pero voy a hacer algo que siento que es mío y que me importa decir”.

Estas son cosas milagrosas.

«Lo sé. En Rai me dijeron que no hablara… Por otro lado, Drusilla Foer me aconsejó que pensara en alguien en casa que me ame. Honestamente, no creo que Sanremo cambie mi vida. Vivo como homenaje, e inmediatamente después volveré a mi vida habitual».

Sin embargo, habrá un cambio: el 21 de febrero, «Belve» volverá a Rai2 en horario de máxima audiencia.

«Así es. Boomerissima durará hasta el 14 de febrero, y luego estaré allí durante cinco semanas».

¿Tienes un agente ahora?

«No. Tengo un abogado que está haciendo un seguimiento de los contratos por mí».

¿Te han reconocido en la calle recientemente?

«Algunos, pero ciertamente no hay multitudes».

En 2021 pronunció un monólogo a las hienas sobre el tema del acoso sexual en el trabajo: ¿Alguna vez has sufrido?

«Comienzo».

Además, el salario de las mujeres es menor que el de los hombres: ahora, ¿cuánto ganas?

«No me quejo».

¿Cuánto es su salario en San Remo?

“Qué feo es hablar de dinero”.

¿Y por qué?

«Yo también iría gratis al festival».

¿Hará obras de caridad como Chiara Ferragni, que lo donará todo a Derry, Mujeres en línea contra la violencia?

«Es un lindo gesto para ti, pero crecí en una familia que siempre dio todo lo que pudo durante todo el año. Mi padre de 85 años fue a la oficina de correos a pagar la última factura hace unos días».

¿Qué trabajo hacía tu padre?

«El ejército. Era parte de la gendarmería del Vaticano».

¿Cuál es el malentendido más frecuente y molesto sobre usted?

«Cuando dicen que soy malo. No es verdad. Odio los prejuicios».

¿El mayor error que cometiste?

«Después me privé de una relación tranquila con mi madre (fallecida en 2015, ed.) y ella me descuidó un poco. Esto se aplica a mi padre también. Trabaja duro, los días pasan volando.”

¿Lo primero que le quieres decir a tu mamá en este momento?

«¿Viste, mamá?»

¿Es para los políticamente correctos?

«para nada».

¿Renunció a la licencia de maternidad por una razón específica?

«Nadie. No sucedió, y no lo extraño y creo que podemos ser felices incluso sin niños».

¿Se llama google en la web?

No, pero en las redes sociales leo lo que la gente dice de mí.

¿Lo más tonto que haces en Internet?

«Antes de irme a dormir, cuando estoy estresada, miro las recetas de Fatto en casa da Benedetta en Instagram: me hipnotiza como un mantra».

Ya que habló de irse a la cama, un estudio reciente del profesor estadounidense Terry Fisher de la Universidad de Ohio dice que los hombres piensan en sexo 18 veces al día y las mujeres 10: ¿ella?

«Soy promedio. ¿Estás sugiriendo que vea porno?»

nunca me lo permitiré. En todo caso, las prácticas del pasado.

«Por supuesto (risas), pero solo miro recetas cuando me siento mal, y son mucho mejores que tavor».

¿Ya te fuiste o te fuiste?

«He renunciado a más».

¿Traicionó a muchos?

«No soy un tramposo en serie, pero no puedo decir que lo haya hecho alguna vez. No soy un santo».

¿Te han pedido matrimonio antes?

«Algunas veces, pero me escapé. No creo en el amor para siempre».

Si hay revuelo en Sanremo y ofrecen de todo en el mundo del entretenimiento: ¿qué hace, aceptarías? Después de todo, los periodistas son capaces de cualquier cosa…

Ya me lo ofrecieron y lo rechacé. Seguramente, mejor que lanzarse a la política…”.

¿Qué dijo que no?

«No lo digas».

¿Hará eso «Bailando con las estrellas»?

«No, aunque me guste. Soy periodista y ciertas elecciones me quitarán la fuerza de lo que más me gusta hacer”.

¿Se equivocó al montar Luisella Costamagna, que ganó este año?

«No. Las investigaciones no se realizaron, se realizaron en el estudio».

¿Qué opinas de Giovanna Civitello, esposa de Amadeus, que volverá a ser la corresponsal de ‘Vita in Direct’ este año en el festival?

«No la conozco. Si es buena, entonces está bien que trabaje, independientemente de su marido. La televisión no traiciona: sin talento no se va a ningún lado».

Si piensas en el escenario de Ariston, ¿qué es lo que más te asusta?

Manejo de emociones. Y como todos los demás, cayendo por las escaleras”.