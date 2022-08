No es un buen momento…

La pareja de Sossio Aruta, la bella Úrsula Bennardo, no la está pasando bien. De hecho, la ex Sra. Maria de Filippi para hombres y mujeres se siente un poco «asfixiada» y le gustaría hacerle más espacio y asumir muchos de los proyectos que tiene en mente. Aquí está su revolución en Instagram, donde respondió a sus seguidores así…

Entre Úrsula PinardoLa ex Dama del Trono hombres y mujeresy camarada Socio Arotta Las cosas están en auge, hay crisis Ahora parece estar completamente desactualizado y Esposo Pasa por momentos de tranquilidad y calma. También gracias a su pequeña, blancoEs una de sus grandes alegrías.

Pero algo está mal. Era lo mismo que el anterior «rival» isla de la tentación Ser reconocido en las redes sociales. Ante las preguntas de algunos seguidores en Instagram, Pinardo dijo que algo en su vida le falta mucho. En resumen, ella no está completamente satisfecha.

Úrsula no negó el sentir de una fan, quien le escribió algo así:

Siempre eres genial, pero me puedo equivocar, no estás en tu mejor momento. No hay nada que no te de tranquilidad 💖