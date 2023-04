No es solo vanidad, la ciencia revela por qué amamos las selfies – News Ragazzi

Y no es solo una cuestión de vanidad: amamos tanto las selfies porque las imágenes que parecen haber sido tomadas por terceros nos ayudan a comprender mejor el significado de un momento particular en nuestras vidas y nos lo recuerdan cuando miramos la foto. de nuevo. Por otro lado, las imágenes tomadas desde nuestra perspectiva personal nos ayudan a recordar las sensaciones físicas que experimentamos durante el evento. Así lo demuestra una revisión de seis estudios en los que participaron un total de más de 2100 personas. publicado en el Journal of Social Psychology and Personality Science por un grupo internacional de expertos dirigido por Zachary Nessi de la Universidad de Tübingen.

«Tomar y publicar fotos es parte de la vida cotidiana de muchas personas», dice Nessi. «Aunque estas prácticas a veces se ridiculizan en la cultura popular, los retratos pueden ayudar a las personas a reconectarse con sus experiencias pasadas y construir su propia narrativa». En definitiva, cuando publicamos en Facebook o Instagram, no lo hacemos exclusivamente por vanidad o por el bien de nuestros seguidores, sino también por nosotros mismos. Incluso una toma en un restaurante puede ayudar a construir el sentido que tenemos sobre nosotros mismos y la perspectiva desde la que lo hacemos es muy importante. Un primer plano del plato que tenemos delante, por ejemplo, contará la historia de la boca agua al ver el tatuaje del plato que nos acaban de traer, mientras que un selfie que nos represente comiendo con nuestra pareja servirnos bien. Para decir y recordar un momento de compartir y convivir.

«Descubrimos que las personas tienen una intuición natural para elegir la perspectiva que toman para obtener exactamente lo que quieren de una foto», agrega Nessi. Sin embargo, a veces sucede que se obtiene una perspectiva equivocada, y es precisamente de la discrepancia entre el punto de vista utilizado y el propósito de la imagen que surge el sentimiento de insatisfacción que a veces nos ataca al mirar determinadas imágenes.