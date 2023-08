«No es cierto que sólo me interese el dinero. Pero si Alessandro no quiere verme, cambia su apellido»- Corriere.it

Dice que está orgulloso de su hijo y que lo quiere mucho, pero ahora pide cambiar su apellido y dice que también está dispuesto a emprender acciones legales: «Si realmente cree que lo entregué y no es así». Ya no quiere hacer conmigo lo que quiero que cambie de apellido: ya no es Mahmoud. No espero que cambie su nombre artístico, sino su nombre real. Incluso intentó pedírselo «pero dijo que no». Estoy pensando en contactar a mi abogado”. Sin embargo, jura que estaría encantado de reavivar las relaciones: “Me gustaría hacerlo, sí. Lo amo mucho: es mi hijo. Estoy orgulloso de él y de su éxito. Me emocioné cuando salimos a cenar y él ya era popular, cuando los chicos se le acercaron y le pidieron un autógrafo. Pero el título no va bien…».