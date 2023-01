«No éramos geniales antes de esta noche, no somos malos ahora. Ya no hablamos de problemas mentales».

Danilo habló a los micrófonos de Dazn para comentar sobre el nocaut con Napoli. Sus palabras:





Fui la mejor defensa pero esta noche todo se vino abajo un poco.

«No éramos grandes antes de esta noche, no somos los desvalidos ahora. Tenemos que conocer nuestros valores, tenemos que saber lo que somos como equipo, eso es más importante. Entonces lo que le dices a los clubes a veces nos hace pensar mal». , pero, tenemos que seguir por este camino y saber quiénes somos”.





¿Fue un problema psicológico esta noche o de campo?

“Mental no, no quiero escuchar más estas cosas, ya dijimos muchas veces esto mental, hemos demostrado que esto no tiene nada que ver, porque hemos pasado por situaciones difíciles este año. y me las arreglé para moverme, así que no creo que sea una situación mental. Hablo de fútbol, ​​cometimos muchos errores, eso lo sabemos, y a partir de mañana tenemos que analizar el fútbol, ​​no hablar de estado mental. Hablamos mucho sobre eso y demostró que no es así».





Sin embargo, Napoli parece ir el doble de rápido que tú. Este aspecto físico ha sido observado….

«También es importante para el juego, no se daba por sentado y sus piernas sin duda tenían más efecto que las nuestras. También tenemos que trabajar en eso, ser inteligentes, entender que Napoli tiene un equipo fuerte en campo abierto y podemos «Dales esas ventajas».





¿Todavía crees en el scudetto?

«Como siempre he dicho, y no cambiaré mi punto de vista, creo que tomando esa actitud correcta en cada partido, no podemos dejar de pensar en el Scudetto que se decidirá en junio con el último partido, solo que en de esta manera podemos subir en la tabla, luego veamos qué pasa. Por supuesto que la Juventus es un club, un equipo que siempre debe enfocarse en el scudetto, tenemos que entender el momento, y a partir de mañana cambiamos nuestro pensamiento, porque este club nos merece a los jugadores dejarlo todo en el campo en cada carrera y esto tiene que volver a empezar otra a partir del jueves