«No detendrá la Revolución Cultural en curso» – Corriere.it

Farah acaba de regresar de Teherán. Dice que el look de las chicas sin velo es deslumbrante: «Casi nadie lo usa».. En otras ciudades iraníes ya no es tan evidente como en la capital, pero desde el asesinato de Mahsa Amini, una mujer con la cabeza descubierta y el pelo sobre los hombros, los pendientes visibles ya no son un fenómeno raro.

Las protestas callejeras vienen en oleadas, bajo la violenta represión del dictador Khamenei. Pero los hombres y mujeres iraníes no tienen intención de retroceder en lo que respecta a los derechos, especialmente los derechos de las mujeres.Farah dice que las niñas menores de 30 años dejan el hiyab en casa: “No tienes idea de lo valiente que es esa elección”, dice, y aquellas un poco mayores tienden a mantenerlo sobre sus hombros. Pero el símbolo de la dictadurael apartheid entre los sexos, base principal de la República Islámica, Se cayó. Han pasado cuarenta y cuatro años desde la Revolución Islámica de 1979, y es tan pronto que la obligación de llevar el velo en público se ha consagrado en la ley. Por eso las autoridades, incapaces de detener el cambio cultural que se está produciendo, lo intentan todo. El último intento de controlar la vida, el cuerpo y las elecciones de las mujeres viene con el uso afiliadoel Cámaras en lugares públicos Para identificar a los que violan la ley del velo.

«En una medida innovadora y para prevenir tensiones y conflictos en la aplicación de la Ley Hijab, La policía iraní utilizará cámaras inteligentes en lugares públicos para identificar a las personas que infrinjan las reglasdijo la agencia de noticias Tasnim, citando a la policía. Funciona así: Las mujeres en topless son fotografiadas, identificadas y luego se les envía un mensaje advirtiéndoles de la hora y el lugar del avistamiento.

“En el contexto de la preservación de los valores, la protección de la privacidad familiar, el mantenimiento de la salud mental y la calma social, no se tolerará ningún tipo de comportamiento individual o grupal en contra de la ley”, dijo Tasneem. Si no se prestaba atención a la advertencia, la mujer «delincuente» sería juzgada.