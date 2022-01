Niño de 10 años murió en Turín, hospital: ‘Enfermo de Covid’

Niño vivía en nosito, un pequeño pueblo en el valle de Tanaro, Con padres y dos hermanos. más grande Llegó al hospital de Turín con hipotermia, rabdomiólisis, fuertes dolores musculares en las extremidades inferiores y sospecha de miocarditis por el virus, e inició de inmediato el tratamiento específico contra la Covid, incluso diálisis. Sin embargo, los intentos de los trabajadores de la salud en Regina Margherita por salvarlo resultaron inútiles.

sufría de convulsiones

Y la directora del Departamento de Patología y Puericultura del hospital, Franca Fagioli, explicó que el niño “tenía convulsiones previas” y subrayó que “no se ha descrito” si la epilepsia puede ser considerada un factor agravante de infección por el Covid. virus. «Ha estado enfermo en su casa durante 3-4 días y lo llevaron al Hospital Mondovi. Después de conocer la gravedad de su estado, ayer por la mañana tarde, lo trasladaron a Regina -continúa-. En este momento lo estamos haciendo. Yo No sé si estaba infectado. Delta u Omicron. También fue tratado con cortisona, pero no con anticuerpos monoclonales, porque no hay indicios de tratamientos tan tardíos».