Nilo Occidental en Treviso, 55 años, contrajo un mosquito infectado sin salir de Italia: cuáles son los síntomas

La primera infección del Nilo Occidental en Treviso y la primera muerte en Véneto Debido al segundo virus en Italia. La alerta es alta en la región debido a cuatro casos de fiebre del Nilo, tres de ellos en Padua y el último en Uderzo, en la región de Treviso, mientras que un hombre de 86 años falleció el 27 de julio, tras estar hospitalizado durante varios días. . Fue ingresado en el Hospital Chiavonia después de enfermarse. Se trata de la segunda víctima de la infección transmitida por mosquitos en nuestro país desde principios de verano, después de una mujer de 80 años que falleció en Friuli Venezia Giulia.

Hasta la fecha, el número de casos del Nilo Occidental en nuestro país ha alcanzado 14 infeccionessólo 7 en la semana comprendida entre el 18 y el 24 de julio, según recoge el boletín del Instituto Superior de Salud, el último de los cuales en Treviso se produjo en territorio italiano.

“El caso del Nilo Occidental en el hospital afectó a un hombre de 55 años a quien estamos tratando en su casa. no es importado«A. dijo Periódico Director General de la Autoridad Sanitaria Local 2 Francesco Benazzi.

Detalles del mosquito, principal vector de transmisión del virus del Nilo Occidental

«Se ha desinfectado toda la zona que rodea la casa del hombre, en un radio de 200 metros, y se están examinando todas las piezas». Los familiares dieron negativo.El médico precisó explicando que el caso de Uderzo es “el primer caso que registramos en la provincia este año, y no es improbable que se produzcan otros casos”. El virus del Nilo Occidental se transmite a través de las picaduras de mosquitos infectados, y el hecho de que no fuera una infección importada debería hacernos mantener los ojos abiertos. «Como siempre, los mayores y los vulnerables son los que corren mayor riesgo, pero no existe ningún peligro real e inminente».