Nikita Pelizon comenta las nominaciones recibidas – VIP hermano mayor

Las candidaturas de ayer parecían haber perturbado el ánimo de los dignatarios que, durante la jornada, no pudieron enfrentarse y manifestar su desconcierto al respecto.

yendo a la tele, Nikita Él cuenta lo que sucedió durante la noche. «Con Onestini quise poner una piedra para que viviera una convivencia pacífica sin provocaciones» dice, aclarando nuevamente cuáles son sus verdaderas intenciones; A pesar de esto, sin embargo, un poco amargada, dice que no entiende por qué tantos de sus compañeros de cuarto deciden basar sus nombres en este evento. «Si quieren centrarse en esta cosa para nombrarme, no sé qué decirles». Suspensión.

Curiosa por entender las razones que le dieron los dignatarios cuando decidieron nombrarla, Daniele exige más explicaciones.

Lo dice la modelo Alberto Decidió nominarte porque no estaba de acuerdo con la motivación que proporcionaste durante la última nominación. A pesar de ello, sin embargo, admite que no creyó sus palabras sobre todo porque, ante algunas de sus conductas, no pudo evitar notar cierto resentimiento hacia él. «Sabía que esa era la razón, pero él me dijo la verdad»..

Las críticas de Nikita no acaban ahí, y los dignatarios también tienen algunas de ellas. Milena: “Me nominó Melina porque no entiende esta historia de Onestini” Afirma, dudando de su lealtad.

Después de lo sucedido, ¿comenzará la modelo a reducir su círculo íntimo de amigos?