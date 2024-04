Neumáticos gastados, con este test podrás saber qué tan peligroso es quedar fuera de la carretera

Dos pruebas prácticas, sencillas e intuitivas, para saber si es el momento de cambiar los neumáticos gastados de tu coche. Métodos.

La “regla general de que nunca o rara vez falla”, tan querida por Nicolás Maquiavelo, no existe en el sector del automóvil. Tantas variables, desde cuánto usas tu auto hasta las carreteras por las que viajas, hasta cuánto tiempo usamos nuestro auto seguido, hacen toda la diferencia del mundo.

Seguramente algún amigo o conocido, el clásico sabelotodo competente, ya te lo habrá dicho. Llantas Conviene cambiarlos periódicamente, aproximadamente cada 3 años, o quizás cada 30.000 kilómetros que recorras. Posible.

Pero no es una regla general de «nunca o rara vez falla». No hay nada objetivo ni similar para ningún automovilista. No necesariamente tienes que reemplazar tus neumáticos en un momento específico o en un período de tiempo específico.

el neumáticos gastados Depende de múltiples factores: el clima, las condiciones de la carretera y el estilo de conducción, por nombrar algunos. Sin embargo, el factor principal que determina si es necesario reemplazar un neumático es la profundidad de la banda de rodadura. En caso de sustitución, es mejor cambiar los cuatro neumáticos, incluso los que no estén desgastados, eliminando así cualquier diferencia de agarre entre neumáticos nuevos y casi usados, lo que podría dar lugar a características de manejo menos que ideales, lo que podría provocar un accidente. ¿Cómo lo notas? Hay algunos trucos que, aunque no sean objetivos, pueden hacernos dudar, y quizás incluso invalidarlo.

La prueba del centavo realmente funciona con neumáticos desgastados

Es posible comprobar usted mismo, al menos hasta cierto punto, de forma breve pero muy fiable si el desgaste del neumático ha llegado al límite o si todavía se puede utilizar con seguridad. ¿Cómo hacemos?

Debes utilizar dos monedas de 2€ y colocarlas en los canales de drenaje dentro de la banda de rodadura. De esta manera entonces Desgaste o desgaste Si el bisel cubre la banda plateada de la moneda de euro, sabremos si el bisel está en buen estado o es el momento de cambiarlo. Por otro lado, si te estás acercando a la gama plateada, es necesario empezar a pensar en la posibilidad de cambiarla.

Otro consejo útil para neumáticos desgastados

Otra consideración a tener en cuenta, que muchas veces causa problemas y cuestiones críticas, especialmente en coches bastante potentes, es comprobar la cara interior del neumático, es decir, la cara que mira hacia el motor, por así decirlo.

En este caso, es necesario girar el volante hacia un lado, y comprobar cuidadosamente esta cara interior: no debe aparecer ningún desgaste anormal, o el mismo desgaste en todos los puntos del coche. departamento Lo más homogéneo posible. Para todo lo demás hay un mecánico. Está claro que es fiable.