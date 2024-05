Netanyahu repite: «Israel está contra Hamás, aunque esté solo» – Noticias

En lo que se consideró una respuesta al presidente Joe Biden, el primer ministro Benjamin Netanyahu volvió a publicar en X el discurso que pronunció en Yad Vashem la semana pasada en el que dijo que Israel se enfrentaría solo a Hamás si fuera necesario. «Les digo a los líderes mundiales: ninguna presión ni decisión alguna de ningún foro internacional impedirá que Israel se defienda. Y si Israel se ve obligado a permanecer solo, como dijo, Israel seguirá solo», afirmó.

Una fuente cercana al líder israelí Netanyahu dijo a Sky News que la amenaza de Joe Biden de suspender el suministro de armas «entierra efectivamente el acuerdo de rehenes en este momento». El presidente estadounidense advirtió durante la noche que Estados Unidos dejaría de suministrar armas ofensivas a Israel si lanzaba una invasión a gran escala de Rafah.

“Les digo esto a nuestros enemigos y amigos cercanos: Israel logrará sus objetivos en el sur y en el norte”. Así lo afirmó el Ministro de Defensa, Yoav Galant. «El Estado de Israel – afirmó durante una ceremonia pública – no puede ser subyugado: ni las FDI, ni el Ministerio de Defensa, ni el establishment de defensa, ni el Estado de Israel. Resistiremos, lograremos nuestros objetivos, y si Si atacamos a Hamás, destruiremos a Hezbolá y lograremos la seguridad».

ANSA ANSA Trump: Biden nos lleva hacia la Tercera Guerra Mundial – Noticias – Ansa.it Así lo escribió el expresidente estadounidense en su red social (ANSA).

El gobierno israelí decidirá esta tarde, en las “fatídicas” reuniones del gabinete de guerra y seguridad, cómo proceder con los combates en Gaza y el Líbano, tras la decisión de Estados Unidos de detener algunos envíos de armas. Una fuente anónima dijo al periódico «Israel Ha Yom», cercano a las posiciones del Primer Ministro Benjamín Netanyahu. La fuente luego señaló que en la conversación con el presidente Joe Biden el domingo pasado, el primer ministro dijo que Israel «luchará con uñas y dientes si es necesario. Concluyó que lo decía en serio».

Un emocionante punto de inflexión para Israel lo afirmó Joe Biden, quien en una entrevista exclusiva con CNN dijo por primera vez que quiere influir en los suministros militares, continuando con suministros defensivos pero no ofensivos si invade Rafah. Estas palabras llegan después del primer comentario sobre el envío de miles de bombas estadounidenses al aliado. El presidente explicó: “Continuaremos garantizando la seguridad de Israel con respecto a la Cúpula de Hierro y su capacidad para responder a los recientes ataques desde Medio Oriente”. Y añadió: «Pero esto es un error. No lo haremos y no proporcionaremos armas ni proyectiles de artillería», refiriéndose al escenario de una gran operación terrestre en Rafah. Y añadió: «Dejé claro que si entraran en Rafah, pero aún no lo han hecho, no les proporcionaría armas». «Le dejé claro a Bibi y al gobierno de guerra: no tendrán nuestro apoyo si realmente atacan estos centros de población». El presidente explicó que, por el momento, las medidas israelíes no han cruzado esta línea roja, aunque hayan provocado tensiones en la región. Destacó que “no ingresaron a centros poblados”. Biden admitió que se utilizaron bombas estadounidenses para matar a civiles en Gaza En el ataque israelí. «Los civiles han muerto en Gaza como resultado de esas bombas y otras formas en que atacan los centros de población», dijo el presidente, refiriéndose a las bombas de 2.000 libras cuyo suministro ha sido suspendido.

La reacción del Estado judío fue inmediata: “Comentarios muy decepcionantes”, describió el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, las decisiones de Biden. Erdan dijo: “Por supuesto, nuestros enemigos interpretan cualquier presión sobre Israel como algo que les da esperanza. Hay muchos judíos estadounidenses que votaron por el presidente y el Partido Demócrata, y ahora dudan”.

La delegación de Hamás abandonó El Cairo y regresó a Doha. Izzat Al-Rishq, miembro del buró político de la facción, lo anunció a través de la aplicación Telegram y dijo: “El movimiento confirma su compromiso y adhesión a su posición al aceptar el documento presentado por los mediadores”. Concluyó que «la invasión israelí de Rafah y la ocupación del cruce tienen como objetivo obstaculizar los esfuerzos de los mediadores e intensificar la agresión y la guerra de exterminio».

Locutor árabe Al Al Jazeera Al mismo tiempo afirma que Cuatro personas murieron y otras 16 resultaron heridas en un bombardeo israelí Esta noche impactó un edificio residencial en la ciudad de Rafah, en el barrio occidental de Tel al-Sultan. Fuentes palestinas informaron, citando al Times of Israel. «Ataques aéreos intensivos y avances de tanques» En el barrio de Al-Zaytoun, al norte de la ciudad de Gaza. El ejército israelí había anunciado previamente que había atacado «objetivos terroristas» pertenecientes a Hamás en el centro de la Franja de Gaza. Ynet informó de una «incursión terrestre bastante grande» en la zona del paso de Netzarim.

ANSA ANSA Autoridades de Gaza: unos 15.000 niños fueron asesinados después del 7 de octubre – Noticias – Ansa.it “Al menos 30 muertes por desnutrición” (ANSA)

Katz, Israel continuará hasta que Hamás sea destruido



Israel «seguirá luchando contra Hamás hasta que sea destruido». El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, afirmó que «no hay guerra más justa que ésta».

Ministro israelí: Hamás ama a Biden



«Hamás ama a Biden». Así, el ministro de Seguridad Nacional y líder de extrema derecha, Ben Gvir, atacó al presidente estadounidense tras las declaraciones de CNN contra la operación en Rafah y el anuncio de un embargo de armas a Israel. En X, el ministro publicó los dos nombres relacionados con un corazón rojo.

Fuente israelí: la acción estadounidense en materia de armas puede cambiar los planes en Rafah



La decisión estadounidense de dejar de suministrar a Israel las armas necesarias para el ataque a Rafah puede obligar al Estado judío a cambiar sus planes operativos. Kan Radio informó esto, citando a un funcionario israelí anónimo. La fuente añadió que Israel podría tener que adoptar una “economía de armas”, es decir, conservar municiones para que no se agoten. Otra fuente afirmó -de nuevo en la misma radio- que en ese momento también era posible que se instara a Israel a adquirir armas en otros lugares.

El ejército israelí lleva a cabo una operación en Zaytoun contra objetivos de Hamás



El ejército israelí anunció que había lanzado «una operación en la zona de Zaytoun, en la parte central de la Franja de Gaza, para continuar desmantelando la infraestructura terrorista y eliminando elementos terroristas en la zona». Explicó que el operativo lo lleva a cabo la 99 División y depende de información de inteligencia. Y añadió: «Hasta ahora se han atacado 25 objetivos, entre ellos estructuras militares, túneles, puntos de observación y nidos de francotiradores». Concluyó que las fuerzas terrestres están ahora «asegurando la zona de Zaytoun».

El Times of Israel informó, citando fuentes palestinas, que se produjeron “ataques aéreos intensivos y avances de tanques” en el barrio de Al-Zaytoun, al norte de la ciudad de Gaza. El ejército israelí había anunciado previamente que había llevado a cabo ataques contra objetivos de Hamás en la parte central de la Franja de Gaza.

Estados Unidos retiene sus armas a Israel y la tregua llega a un callejón sin salida



Sin embargo, la situación en El Cairo no está resuelta y las conversaciones parecen estar empeorando. Según una fuente del movimiento islámico, el enfrentamiento “ha terminado y Netanyahu ha vuelto al punto de partida”, e incluso un funcionario israelí admitió que en la capital egipcia “no hubo un punto de inflexión”. A la luz de este estancamiento, los combates en Rafah continuaron intensamente, después de que las FDI tomaron el control de la parte palestina del cruce con Egipto. La escalada en la región sigue enfrentando la oposición de Estados Unidos, que envió una fuerte señal a su aliado: confirmó por primera vez que había congelado un envío de armas con destino al Estado judío y estaba “reescalando”. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció la evaluación del envío de otros envíos militares de corto alcance.

Si bien la puerta a las negociaciones para un alto el fuego sigue algo abierta en Egipto, el director de la CIA, William Burns, llegó a Jerusalén donde se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el jefe del Mossad, David Barnia. El objetivo es presionar lo más posible para reactivar las negociaciones, por un lado, y, por otro, impedir que el proceso de Rafah continúe.

Al mismo tiempo, el bando israelí reitera lo poco realistas que son las perspectivas de un cese permanente de las hostilidades invocadas por Hamás. Según el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, la previsión más coherente es la de un año de guerra: «No engañaremos a la opinión pública. Incluso después de que nos ocupemos de Rafah – dijo Hagari – habrá terrorismo. Hamás se desplazará hacia el norte y se reagrupará «. Anunció que por este motivo, «el ejército presentó al gobierno un plan para los combates en Gaza que debería durar un año».

Mientras tanto, se produjeron violentos enfrentamientos en Rafah con milicianos islámicos en la parte oriental de la ciudad. El ejército israelí anunció que «la operación antiterrorista para eliminar a Hamás y desmantelar su infraestructura en zonas específicas al este de Rafah continúa». Los soldados pudieron «eliminar a los terroristas y descubrir las entradas a los túneles», mientras «continúan los ataques selectivos en el lado de Gaza del cruce».

La operación que tuvo lugar en la ciudad más meridional de la Franja -donde se hacinan un millón y medio de desplazados- llevó a Estados Unidos a suspender la semana pasada la entrega de un cargamento de bombas. Según una fuente anónima de la administración Biden, se trata de “1.800.910 kilos de bombas y 1.700.225 kilos de bombas”. El secretario Austin fue más claro. «La asistencia de seguridad a corto plazo está actualmente bajo revisión, en el contexto de los acontecimientos en curso en Rafah», explicó en una audiencia en el Senado.

Austin explicó que aún no se había llegado a una decisión final, pero una fuente israelí dijo que la iniciativa estadounidense fue recibida con «una profunda frustración». Se observó que prevalece el sentimiento de que Washington quiere promover el plan de tregua aprobado por Hamás.

Continuaron las hostilidades entre Hamás e Israel en las afueras de Rafah. El día 215 de la guerra, las FDI anunciaron durante una incursión que Ahmed Ali, el comandante de la fuerza naval enemiga en la ciudad de Gaza, había sido asesinado. En cambio, las facciones palestinas anunciaron que “se encontró una tercera fosa común dentro del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, y hasta ahora se han recuperado 49 cuerpos”, elevando el total a “siete fosas comunes dentro de hospitales” en la Franja. Mientras tanto, Israel anunció que había reabierto el cruce de Kerem Shalom, por el que pasa la ayuda a Gaza, a petición de Estados Unidos y Naciones Unidas.

Por otro lado, según la UNRWA, hasta el momento no ha entrado ayuda a Gaza a través de este cruce.

Los enfrentamientos en la frontera norte de Israel también continúan con misiles de Hezbolá y ataques de respuesta. El Ministro de Defensa, Yoav Galant, habló de la posibilidad de un “verano caluroso” en este frente.

Reproducción © Copyright ANSA